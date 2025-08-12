TOP 14. Pas à La Rochelle pour faire de la figuration, mais pour en être le futur patron ? Nolann Le Garrec dévoile ses ambitions

Le demi de mêlée Nolann Le Garrec portera désormais les couleurs du Stade Rochelais. Un club qu'il entend faire briller en TOP 14 comme en Champions Cup.

Il y a un an jour pour jour, on apprenait que Nolann Le Garrec quittait le Racing 92, direction le Stade Rochelais. "C'est une décision que j'ai communiqué assez tôt, pour être clair avec mon club et être à 100% jusqu’au bout." Un transfert qui a beaucoup fait parler. Et à juste titre. Le Breton fait partie des joueurs sur lesquels le XV de France compte pour l'avenir. Et rares étaient ceux qui l'imaginaient partir. TOP 14. ''Le rugby est un business'' : après Le Garrec, le Stade Rochelais ''n'avait pas l'argent''

L'heure du changement

Mais lui avait des envies d'ailleurs. "Je suis assez jeune, ça faisait un moment que je jouais au Racing 92 et que je me posais des questions. J'avais l'impression d'avoir fait mon bout de chemin et j'avais aussi envie de voir autre chose", confie le Tricolore via le site du club. Après des débuts chez les pros à seulement 18 ans en 2020 et cinq saisons avec les Ciel et Blanc, c'est à La Rochelle qu'il a posé ses valises pour les quatre prochaines saisons.

C'est certes un changement de club, mais c'est aussi un changement de vie. Ça fait un moment que j'étais en région parisienne donc ça change pas mal.

Pas uniquement pour être plus proche de sa famille. Mais surtout pour remporter des titres. "Mes objectifs en tant que compétiteur c'est d’abord de gagner. J'ai envie de gagner des titres, forcément. C'est peut-être un grand mot mais en tout cas j'ai envie de me donner les moyens d’être performant tous les week-ends pour disputer les deux phases finales." Le Garrec a très certainement en tête l'incroyable ferveur des supporters lors du doublé des Maritimes en Champions Cup.



Des ambitions claires et affirmées

Il entend bien vivre ses émotions en allant décrocher le titre qui manque encore au Stade Rochelais, celui de vainqueur du Top 14. "Ça serait une première dont on se souviendrait." A La Rochelle, le demi de mêlée a non seulement retrouvé des joueurs qu'il connait bien, comme l'ouvreur des Bleus Antoine Hastoy avec qui il a affronté les All Blacks cet été. Mais aussi une atmosphère et une ambiance qui lui conviennent.

"Le Stade Rochelais est un Club qui cochait beaucoup de mes cases, tant sur le plan rugbystique que sur le plan extérieur." Il débarque dans une équipe en transition qui cherche à retrouver la dynamique qui lui a permis de jouer deux finales de TOP 14 depuis 2021 et autant de finales de Champions Cup. TOP 14. Nolann Le Garrec s'est (enfin) exprimé sur sa simulation polémique à PerpignanMalgré son jeune âge, 23 ans, on attend beaucoup de lui autant en termes de conduite de jeu que de leadership. Il succède à un Tawera Kerr-Barlow qui a été une des pierres angulaires des succès rochelais ces dernières années. Et donc l'impact sur le jeu était important. Le Néo-Zélandais n'est pas le seul à avoir quitté La Rochelle cet été. Dulin a pris sa retraite, Thomas et Colombe sont allés à Toulouse, Païva à Paris, pour ne citer qu'eux.

Le recrutement rochelais a été ciblé pour ne pas dire qualitatif. Pas question de tout changer malgré les difficultés rencontrées l'an passé. Ronan O'Gara connait parfaitement son groupe et il entend bien en tirer encore le maximum pour s'inviter à nouveau à la table des prétendants aux titres. Il ne va pas avoir de mal à motiver un Nolann Le Garrec, malgré tout son talent, n'a pas encore remporté le moindre trophée.