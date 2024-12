TOP 14. ''Le rugby est un business'' : après Le Garrec, le Stade Rochelais ''n'avait pas l'argent''

Le départ de Kerr-Barlow pour le Stade Français et l'arrivée de Le Garrec à La Rochelle illustrent une réalité crue : le rugby est un business. Les raisons derrière ce jeu de chaises musicales en Top 14.

Le Stade Rochelais s’apprête à dire adieu à Tawera Kerr-Barlow, son demi de mêlée emblématique, en fin de saison. Le joueur néo-zélandais portera les couleurs du Stade Français pour les deux prochaines saisons.

Dans le même temps, Nolann Le Garrec, pépite du Racing 92, posera ses valises en Charente-Maritime. Un jeu de chaises musicales qui illustre crûment les réalités économiques du rugby professionnel.

"Le rugby est un business" : le constat de Kerr-Barlow

Tawera Kerr-Barlow n’a pas mâché ses mots sur son départ via L'Équipe : "Je n’avais pas de contrôle, la décision était prise et j’avais besoin de trouver un boulot. Parfois, on oublie que le rugby est un business. Ça en est un." Après des années mémorables à La Rochelle, où il a gagné deux Coupes d’Europe, il confie avoir vécu un véritable déchirement : "Mes enfants sont nés là, ils sont Rochelais. Ils le seront toujours. La Rochelle restera toujours dans mon cœur."

Malgré quelques pépins physiques, l’ancien All Black se sent encore compétitif : "J’ai encore du feu dans le ventre. J’adore le rugby. Si je n’étais pas professionnel, je jouerais en amateur pour mon village."

Le choix stratégique du Stade Rochelais

Du côté du staff rochelais, le départ de Kerr-Barlow s’apparente davantage à une contrainte qu’à une volonté. Ronan O’Gara a été clair : "Tawera est magnifique, c’est un énorme champion. J’aurais aimé le garder, presqu’à tout prix. Mais un Nolann Le Garrec n’arrive pas à chaque saison. J’aurais aimé avoir les deux dans le groupe. Mais on n’avait pas l’argent pour."

L’arrivée du jeune demi de mêlée tricolore répond à une logique d’avenir. À seulement 22 ans, Le Garrec incarne la relève française au poste, et sa venue confirme l’ambition du Stade Rochelais de se maintenir au sommet.

Entre héritage et renouveau

Le départ de Kerr-Barlow marque la fin d’une époque pour La Rochelle. Véritable artisan des succès récents du club, il a su imprimer son style et son leadership dans le groupe. Mais l’arrivée de Nolann Le Garrec ouvre un nouveau chapitre prometteur.

Ce dernier, habitué des grandes affiches avec le Racing 92 et le XV de France, aura pour mission de faire oublier son prédécesseur tout en s’imposant dans une équipe où l’excellence est devenue la norme.

Pour les supporters rochelais, le départ de Kerr-Barlow laissera peut-être un goût amer, mais son héritage perdurera, tout comme son attachement au club et à la ville. "C’était un privilège de passer des années ici", conclut-il, la tête déjà tournée vers ses futurs défis.