Mayol comme base navale : le RCT présente son nouveau maillot inspiré du porte-avions Charles-De-Gaulle

Le rugby club toulonnais a présenté ce lundi son maillot extérieur pour la saison 2025/2026. Une tunique sobre mais travaillée, clin d’œil à un monument local.

Cela fait plusieurs saisons maintenant que le RCT cherche à se reconnecter à sa région. Sa Provence, sa Rade, ses monuments et ses coutumes... le club a compris que c’est avec un ancrage fort que le public se reconnectait à son maillot.

Après la tunique présentée façon marin l’année dernière, les supporters varois ont donc cette fois le plaisir le découvrir le maillot extérieur 2025/2026 inspiré… de l’arsenal de Toulon.

Et plus particulièrement du célèbre porte-avions Charles-de-Gaulle, vitrine de la flotte française et qui fêtera son 25ème anniversaire de mise en service en cours de saison, en 2026.

Un maillot guerrier

Comme la saison dernière, la tunique est blanche, mais cette fois un peu spéciale. En attendant la reprise du Top 14 et en ce jour de reprise d’entraînement du groupe professionnel, les fadas du RCT ont donc pu découvrir un maillot dont "les traînées de décollage des avions s’élancent en formant un V, rappel à la fois de la vitesse et du scapulaire historique porté depuis des générations par les joueurs toulonnais", indique le club.

Une tunique d’aspect simple mais travaillée, qui devrait donc plaire à tous les habitants de la cité varoise pour son joli clin d’œil à la base navale et son étendard. Qui correspond aussi au côté guerrier de la ville.

Éliminé pour rappel en demi-finale du Top 14 en 2024/2025, le RCT cherchera donc à mieux faire lors de l’exercice à venir. Pour cela, le club met beaucoup de choses en place, à l’image d’un recrutement intéressant, même s’il semble encore un peu léger à certains postes, notamment celui de centre.

Mais le club varois doit aussi faire face à la réalité du marché français, tandis que l’historique stade Mayol va connaître d’importants travaux d’amélioration et de modernisation afin d’être mis en conformité. Histoire de faire perdurer l’héritage du RCT en plein centre-ville.