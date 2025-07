Top 14. Le retour de Carbonel avorté ? Le RCT met les choses au clair

Alors qu’un échange entre Louis Carbonel et Enzo Hervé était à l’étude, le RCT a confirmé que l’ouvreur formé au club ne reviendra pas à Toulon.

C’est un coup dur pour les supporters qui s’imaginaient déjà voir le petit prince de la rade de retour au pays. Depuis plusieurs semaines, des discussions entre le Stade Français Paris et le RC Toulon ont eu lieu pour un échange de joueurs. Selon des informations recueillies par L’Équipe, le RCT et le club de la capitale étaient d’accord pour procéder à un échange entre les deux demi d’ouverture Enzo Hervé et Louis Carbonel. Cependant, tout ne se serait pas passé comme prévu.

Le 4 juillet dernier, Var-Matin publiait des paroles de Pierre Mignoni. En ce sens, le directeur du rugby du RC Toulon a confirmé que Louis Carbonel ne reviendrait pas dans le Var la saison prochaine. “Le Stade français, puisqu’il faut être clair, a demandé à récupérer Enzo. Donc logiquement, on en a parlé avec lui. Mais malgré la volonté d’un autre club, on ne peut pas dire oui comme ça. Il faut respecter le joueur. Et c’est ce qu’on fait”, affirme-t-il.

En parallèle, l’entraîneur confie que le club varois n’a “pas la possibilité d’avoir quatre ouvreurs” professionnels dans son effectif. De fait, Enzo Hervé et Paolo Garbisi restent au RCT pour le prochain exercice. Ils sont respectivement arrivés au club en 2023 et 2024. En complément, le prometteur ouvreur Mateo Garcia (22 ans) arrive chez les Rouge et Noir, depuis l’Union Bordeaux-Bègles.

Hervé et Carbonel restent

Ainsi, Enzo Hervé n’aurait aucunement souhaité rejoindre la capitale prochainement. Une décision qui se comprend, puisque le RC Toulon est en grande forme en Top 14, contrairement au club parisien. Troisième au classement sur la dernière saison, l’écurie du Sud-Est a aussi vu son demi d’ouverture gallois Dan Biggar partir à la retraite. Ainsi, une place se libère pour l’ancien Briviste, même si son concurrent italien semble l’avoir supplanté dans la hiérarchie.

De l’autre côté du prisme, la situation de Louis Carbonel est délicate dans la capitale, où il joue depuis l’été dernier. Il est arrivé en Île-de-France après une expérience en dents de scie au Montpellier HR, où il a tout de même brillé par moments. Au Stade Français Paris, le natif de Toulon était attendu. Cependant, il a progressivement chuté dans la hiérarchie, passant du XV de départ, au banc avant de rejoindre les tribunes en fin de saison.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec le Stade Français, Louis Carbonel n’aurait sûrement pas été contre le fait de quitter Paris dès cet été. L’ouvreur n’a pas su convaincre Paul Gustard cette saison, et le manager ne s’opposait pas à son départ. De plus, le club parisien cherche à alléger sa masse salariale pour se renforcer sans risquer de déroger au Salary Cap.

Alors que certains départs comme celui de JJ van der Mescht ont permis de réaliser des économies, la situation financière du club pousse à envisager d’autres sacrifices dans l’effectif. Parmi les joueurs concernés, Carbonel figurait en haut de la liste. Son transfert depuis Montpellier aurait coûté cher, avec un rachat de contrat et un salaire conséquent. Désormais, reste à voir de quoi sera fait l'avenir d'un joueur qui s'annonçait si prometteur.

