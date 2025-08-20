VIDEO. TOP 14. Soulagement à Toulon : Le détail qui change tout sur le nouveau maillot du RCT

La nouvelle tunique principale du RCT, dévoilée ce mardi soir, laisse finalement apparaître un sponsor principal sur la face avant.

La saison passée, le RCT était le seul club du Top 14 à évoluer sans sponsor principal sur le devant du maillot. Un manque à gagner conséquent, qu’avait à plusieurs reprises pointé du doigt le président du club varois, Bernard Lemaître.

Et alors que rien avait fuité jusqu'ici et qu’on aurait pu pensé que Toulon n’ait toujours pas de sponsor maillot pour 2025/2026, la nouvelle tunique principale du RCT, dévoilée ce mardi soir, laisse finalement apparaître le nom de Kingspan sur la face avant.

En effet, le RCT a fini par conclure un partenariat principal avec cet acteur mondial de premier plan dans le domaine des solutions avancées d’isolation et d’enveloppe du bâtiment.

Ainsi, la marque irlandaise, qui demeurait déjà dans le nom du stade de l’Ulster (anciennement Ravenhill), figurera sur la surface ventrale) du Rugby Club Toulonnais pour les 4 prochaines saisons, ce qui confirme un engagement durable aux côtés du club.



"Ce partenariat avec Kingspan dépasse la visibilité sur le maillot. Il s’agit d’une rencontre entre deux structures qui partagent une même vision : bâtir sur des bases solides, investir dans la jeunesse et viser l’excellence. Nous sommes fiers d’associer l’image du RCT à celle d’un groupe international qui porte des valeurs d’innovation, de performance et de responsabilité environnementale."

Un maillot avec du caractère



Surtout, le lion, logo de la marque, confère un maillot un esthétisme certain, qui donne du caractère au maillot et se fond bien au reste de la tunique rouge, magnifiée par des scapulaires en "V". Un rendu qui a été salué par de nombreux supporters sur les réseaux sociaux.

Mayol comme base navale : le RCT présente son nouveau maillot inspiré du porte-avions Charles-De-GaulleCes derniers pourront s’offrir la réplique officielle de ce maillot pour un poil moins de 150 euros. Un sacré budget. Mais au pied du Faron, avoir "Coupo Santo" gravé sur le col n’a, pour certains, pas de prix…