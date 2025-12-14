RUGBY. Cette sélection ambitieuse penche sur deux gros noms français !

Franck Azéma et Pierre-Henry Broncan seraient les deux principales pistes de la Géorgie, à la recherche d’un sélectionneur pour la Coupe du monde 2027.

Les techniciens français attirent l’attention des sélections. En effet, la fédération géorgienne aurait jeté son dévolu sur deux entraîneurs français, pour le poste de manager du Black Lion et de sélectionneur des Lelos. Selon L’Équipe, Franck Azéma et Pierre-Henry Broncan sont parmi les entraîneurs ciblés. Toutefois, l’un des deux dossiers semble s’être récemment compromis.

Broncan out, Azéma in ?

Ce dimanche 14 décembre, le quotidien sportif déclare que l’actuel entraîneur du CA Brive était la piste préférée de l’institution d’Europe de l’Est. Cependant, les discussions entre les deux camps seraient tombées à l’eau, alors qu’il les avait publiquement évoquées. Si ce dernier ne devrait pas rejoindre la Géorgie, son avenir devrait toutefois bel et bien s’inscrire au niveau international, lui qui était l’adjoint d’Eddie Jones, avec l’Australie, en 2023.

“Ce n'est pas acté pour la Géorgie. La seule chose que je peux dire, c'est que je pense que je ferai la Coupe du monde 2027. On verra avec qui. C'est un souhait en tout cas”, indiquait l’ancien manager du Castres Olympique en conférence de presse.

Pour ce qui est du Catalan, la piste qui mène à lui est bien plus fraîche. Parti de l’USAP il y a moins de deux mois, Franck Azéma serait déjà prêt à reprendre du service. Si rien n’est acté, l’ancienne tête pensante de l’ASM Clermont Auvergne fait partie des profils qui plaisent aux dirigeants géorgiens. Le Français se serait entretenu avec l’institution située de l’autre côté de la Mer Noire, mais n’aurait pas encore donné son accord.

À moins de deux ans de la Coupe du monde 2027 en Australie, la décision de remplacer Richard Cockerill, toujours en poste actuellement, doit se faire vite dans le Caucase. La sélection géorgienne a des ambitions bien connues et postule même à une place en United Rugby Championship.

La Géorgie coupée dans son élan

En Géorgie, le rugby est une question de stratégie et d’ambition. Actuellement, la direction de la fédération reproche au sélectionneur Richard Cockerill de n’avoir aucun des deux. En début d’année 2024, l’ancien entraîneur du MHR avait pris place à la tête du projet caucasien. Il a alors mis la double casquette de sélectionneur des Lelos et de manager du Black Lion, la franchise professionnelle du pays. Cependant, les résultats de la sélection et de son club ne sont plus aussi intéressants que ça, récemment.

Après une année 2022 historique, avec une victoire contre l’Italie (28-19) en Géorgie et à Cardiff, contre le pays de Galles (12-13). Ainsi, la Coupe du monde 2023 s’annonçait comme un véritable tremplin pour les Caucasiens, mais les Lelos ont connu un sérieux camouflet. Avec seulement un match nul, contre le Portugal (18-18), ils ont pointé à la dernière place du groupe C, sans gloire.

Qualifiée pour le mondial 2027, via le Rugby Europe Championship, la Géorgie avait alors connu une belle dynamique dans le développement de son rugby. Le Black Lion remporte les quatre premières éditions de la Rugby Europe Super Cup et accède à la Challenge Cup, après la RWC 2023. Son année 2024 est prometteuse, avec une victoire au Japon (23-25) et un court revers contre l’Italie (20-17), à Gênes. Cependant, le rugby géorgien patine depuis quelques mois et la stratégie d’évolution n’est pas des plus claires.

En fin d’automne 2025, le Black Lion a enchaîné deux défaites amères sur son début de saison en Challenge Cup, alors que la franchise a quitté la Rugby Europe Super Cup pour se concentrer sur cet objectif. En parallèle, la Géorgie a connu des test-matchs plus compliqués, avec des victoires sans éclat face aux USA (43-30) et au Canada (38-17). Aussi, elle a enregistré trois défaites face aux nations de Tiers 1, contre une Irlande remaniée (5-34), l'Afrique du Sud (55-10) et le Japon (23-25).

Besoin d’un nouveau départ ?

Ainsi, la rumeur du remplacement de Richard Cockerill est devenue insistante dans la presse internationale depuis plusieurs mois. Afin de préparer au mieux son mondial 2027, la fédération aimerait avoir un peu plus de certitudes avant le prochain Rugby Europe Championship, mais surtout avant les échéances estivales de 2026.

Dès le 4 juillet 2026, la World Rugby Nations Cup prend place sur le continent américain, pour proposer de nouveaux matchs officiels, aux équipes du Tiers 2 qualifiées pour la RWC 2027. En début d’été prochain, les Lelos affronteront donc l’Uruguay, les Samoa et le Chili en Amérique du Sud. En novembre, ils accueilleront les USA, le Canada et les Tonga dans le Caucase. Contrairement au Championnat des Nations, pour les sélections de Tiers 1, aucune finale n’aura lieu dans cette compétition.

Ensuite, la Géorgie devra se préparer correctement pour la Coupe du monde en Australie. Pour la première fois de son histoire, l’équipe du Caucase a de sérieuses chances de se qualifier au-delà de la phase de groupes, grâce à l’instauration des huitièmes de finale. Avec l'Afrique du Sud, l'Italie et la Roumanie dans leur poule, elle visera sûrement une deuxième place, voire une place parmi les meilleurs troisièmes.

