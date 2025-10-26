INSOLITE. Passé en France, le capitaine de la Géorgie abandonne le rugby pour le MMA

Capitaine de la Géorgie durant plusieurs années, Merab Sharikadze a officiellement annoncé qu’il abandonnait le rugby pour se consacrer au MMA.

C’est une nouvelle qui fait beaucoup de bruit en Géorgie. Ce jeudi 23 octobre, l’ancien capitaine de la Géorgie, Merab Sharikadze, a indiqué qu’il se reconvertissait dans le MMA (arts martiaux mixtes). Selon Rugbypass, la fédération géorgienne de rugby à XV a confirmé que cette légende du rugby local renonçait à jouer au rugby, pour se dédier aux sports de combat. À 32 ans, le joueur natif de Russie fait un choix audacieux.

RKENA : du rugby au MMA

C’est au cours d’une vidéo de promotion du RKENA que l’ex-rugbyman a dévoilé ce changement de carrière. Cette nouvelle compétition a pour volonté de créer une scène nationale autonome et performante pour le MMA en Géorgie. Les premiers combats pourraient être annoncés prochainement. Peu d’informations autour de ce projet ambitieux sont déjà connues, mais Merab Sharikadze semble être la tête d’affiche de ce dernier.

Avec le football, le rugby est le sport collectif le plus populaire en Géorgie. Le ballon ovale profite notamment de l’héritage du lélo, un sport traditionnel local qui se rapproche de la discipline d’origine anglo-saxonne. Cependant, les sports de combat, et spécifiquement la lutte, sont très populaires dans le pays depuis l'Antiquité, comme dans la plupart des territoires du Caucase et d’Asie centrale.

Merab Sharikadze, une légende au pays

À deux années de la prochaine Coupe du monde, le centre aurait pu prétendre à une quatrième participation en Coupe du monde sous le maillot des Lelos. Depuis l’hiver 2012, Merab Sharikadze a accumulé 104 sélections avec son équipe nationale. Sur l’ensemble de sa carrière, il compte également plus de 50 capitanats au niveau international.

Avec sa sélection, il fait partie des plus grandes légendes à avoir porté le maillot rouge. Il est le quatrième joueur comptant le plus d’apparitions avec sa sélection nationale. Il est aussi le sixième meilleur marqueur d’essai de cette même équipe. En international, il compte huit titres en Rugby Europe Championship, laissant échapper un seul sacre aux Roumains, en 2017.

Il est aussi connu pour avoir été le capitaine des Lelos lors de l’historique victoire au pays de Galles (12-13), à l’automne 2022. Il avait attiré l’attention des médias en réclamant publiquement un barrage d’accession pour le Tournoi des VI Nations. Il estimait que ce serait “injuste que World Rugby prétende que [la victoire] n’est pas arrivée”. En 2024, Merab Sharikadze s’était déjà éloigné des terrains. Il n’avait pas rempilé avec les Black Lions à l’été et ne postulait plus pour la sélection.

Pendant longtemps, il fut même l’un des rares trois-quart du pays caucasien à être professionnel. Formé au Rugby Club Akademia Tbilisi, il commence le rugby à l’âge de treize ans. Précoce, il signe au Hartpury College RFC, en deuxième division anglaise, dès ses 17 ans. Ensuite, il devient un défenseur réputé de Pro D2, avec un rapide passage à Bourg-en-Bresse. Il s’inscrit ensuite comme l’un des cadres du Stade Aurillacois, de 2014 à 2020, avant de retourner jouer en Géorgie, aux Black Lions.

