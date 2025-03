RUGBY. ‘‘C’est une idée ridicule’’, Nigel Owens s’oppose à l’entrée de la Géorgie dans le 6 Nations

Le célèbre ancien arbitre de rugby international Nigel Owens s’est fermement opposé à une intégration de la Géorgie dans le Tournoi des 6 Nations.

Après que le XV de France ait soulevé le trophée du Tournoi des 6 Nations 2025, les habituels marronniers du rugby européen refont surface. Parmi eux, l’idée d’intégrer la Géorgie dans la compétition, plus précisément, en organisant un match de barrage entre le dernier de cette dernière, le pays de Galles, et la formation du Caucase. Si cette formule est plébiscitée, évidemment, par les Géorgiens et d’autres fans de rugby, elle ne fait pas l’unanimité pour autant.

Par exemple, l’incontournable ancien arbitre international Nigel Owens s’est montré défavorable à une intégration de la Géorgie, championne du Rugby Europe Championship sur les huit dernières années. Dans une tribune publiée par Wales Online, le Gallois a en particulier pris l’exemple d’un potentiel ‘rétrogradation’ de sa nation pour défendre son point de vue.

Le 6 Nations sans la Géorgie

Ainsi, Nigel Owens s’est pris à imaginer un monde où Tbilissi, capitale de la Géorgie, remplaçait Cardiff comme destination du 6 Nations. Voici son interprétation de ce scénario :

Ce que les gens oublient à propos du championnat, c'est que ce qui le rend si spécial, ce n'est pas seulement l'action sur le terrain, mais aussi la passion, la couleur et le bruit des supporters. J'étais dans le Principality Stadium le week-end dernier et j'ai été stupéfait de voir à quel point l'hymne anglais était chanté fort - il devait y avoir environ 20 000 fans de l'Angleterre à l'intérieur.[...] Je ne vois pas en quoi le fait de remplacer un déplacement à Cardiff par un déplacement à Tbilissi va aider le tournoi dans son ensemble. Il ne s'agit pas seulement d'un match de rugby, mais d'un événement à part entière.”

De plus, l’arbitre de la finale de la Coupe du monde 2015 explique que l’économie du Tournoi pourrait pâtir de l'incertitude engendrée par un match de barrage permettant une promotion dans le 6 Nations. “Les contrats de sponsoring et les droits de télévision, qui sont cruciaux pour les Six Nations et les équipes participantes, seront difficiles à obtenir si une équipe risque de ne pas participer l'année suivante”, argue-t-il.

Une idée "ridicule"

Dans la foulée, il ne se montre pas tendre avec la Géorgie en déclarant qu’il est “presque sûr qu'ils n'ajouteraient rien de plus au 6 Nations que cette équipe galloise n'apporte déjà.” Après un discours plutôt modéré, Nigel Owens va même jusqu’à dire que “l'idée de rétrograder le Pays de Galles et de promouvoir la Géorgie (lui) semble ridicule.” Il rappelle notamment que si la Géorgie avait bien battu le pays de Galles en novembre 2022, la sélection du Caucase avait chuté contre l’Italie récemment, à l’automne 2024.

Enfin, l’ancien officiel de match, devenu icône du rugby mondial et consultant pour World Rugby a voulu se défendre de toute partialité. Il affirme dans un premier temps que “si vous parlez à d'autres supporters de tous les autres pays, ils diront tous la même chose.” Nigel Owens a aussi expliqué que son argumentaire “vaut aussi pour les cinq autres nations”, car elles apportent “quelque chose de différent et il est important qu'elle reste dans le tournoi.”

Depuis que le rugby est devenu professionnel, les formations et les joueurs géorgiens n’ont cessé de se développer et d’envoyer des signaux positifs aux autres nations. Aujourd’hui, la Géorgie représente l’un des principaux viviers de joueurs pour les championnats majeurs européens. De plus, elle a remporté toutes les éditions du Rugby Europe Championship depuis 2008, à l’exception de celle de 2017 où la Roumanie a été sacrée. La sélection du Caucase est actuellement 11e au classement World Rugby, devant le pays de Galles.

