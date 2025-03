Insolite. Géorgie, France, etc. Hors du 6 Nations, un ‘‘Euro de rugby’’ peut-il exister ?

Chaque année, l’idée de l’accueil de nouvelles sélections, dont la Géorgie, dans le Tournoi des 6 Nations fait débat, mais une autre solution est-elle possible.

C’est le marronnier habituel. La Géorgie a remporté le Rugby Europe Championship (REC), le 8e consécutif en battant l’Espagne (46-28) ce dimanche à Tbilissi, et rêve d’intégrer le Tournoi des 6 Nations. Cependant, le comité d’organisation de la compétition phare du rugby international européen ne semble pas être intéressé par l’idée. Au milieu de ce statu quo, une autre solution est-elle possible ? Au détour de cet article, le Rugbynistère vous propose d’explorer un rugby européen uchronique.

Un Euro de la Géorgie à l'Irlande

Imaginons-le. Après des résultats encourageants contre des nations historiques, l’Angleterre, la France, l’Italie, l’Irlande, l’Écosse et le pays de Galles décident de défier plus régulièrement la Géorgie et autres. Cependant, il n’est pas question de les inviter dans le Tournoi des 6 Nations, car cela réduirait les revenus de chaque fédération. Dans cette réalité, un nouveau tournoi s’impose comme une solution viable. Mais alors, quelle forme pourrait prendre cette compétition ?

Si les six équipes du Tournoi décident d’y prendre part avec d’autres formations, elle se ferait avec une phase de poule. À ce moment-là, une compétition à 12 équipes, trois groupes de quatre ou inversement, permettrait d’équilibrer les débats, avec autant de formations de Tiers 1 que de Tiers 2. Au-dessus de la mêlée en REC, l’Espagne, la Roumanie, la Géorgie et le Portugal auraient la possibilité de défier de meilleurs adversaires, dans un cadre qui s’approche d’une Coupe du monde. Cependant, il est fort probable que les sélections du 6 Nations aient peu d’intérêt sportif à disputer cette compétition.

Pour la rendre plus intéressante, cette dernière pourrait alors être jouée par des équipes réserves des sélections du 6 Nations. Cette modalité irait d’ailleurs dans le sens du développement de ces sélections bis, qui reviennent en France, en Irlande et en Angleterre. Elle permettrait également à certaines sélections de développer leur réservoir en testant plus de joueurs, comme pour l’Italie, l’Écosse ou le pays de Galles. De plus, pour les nations de Tiers 2, le simple fait de jouer contre une équipe nationale professionnelle changerait déjà du niveau du Rugby Europe Championship, où beaucoup des joueurs sont amateurs.

En imaginant une possible Coupe d’Europe des Nations de rugby à XV, le Vieux continent deviendrait un exemple d’inclusivité des nations plus modeste. Une compétition du genre, organisée à intervalles réguliers, participerait à leur apporter des revenus, de la visibilité et augmenterait leur expérience des confrontations face aux nations de Tiers 1. Dans une organisation optimale, cette compétition pourrait même être utilisée en tant que phase de qualification de la Coupe du monde.

Le problème du calendrier

Cependant, la question du calendrier existe. Déjà surchargé, ce dernier laisse peu de place à des compétitions supplémentaires. Alors, pourquoi ne pas l’organiser en parallèle du Tournoi des 6 Nations ? Avec 12 équipes impliquées dans cet “Euro de rugby”, un total de cinq semaines de compétitions serait nécessaire, incompatible avec les fenêtres internationales d’été ou d’hiver. En comparaison, le Tournoi des 6 Nations se déroule sur cinq journées de compétitions, réparties sur sept semaines calendaires.

Ainsi, l’ultime problème resterait celui des doublons. Avec ces derniers, les clubs de Top 14 bloqueraient toute mobilisation supplémentaire de joueurs pour des échéances internationales. La réduction du nombre de journées de championnat serait alors obligatoire. Bien évidemment, tout ceci n’est qu’un exercice de pensée. Actuellement, aucune rumeur n’existe concernant une compétition de ce genre. De plus, rien n’assure que cette ébauche de compétition serait viable économiquement. Cependant, ce qui est sûr, c’est que le rugby européen se développe et le wagon des petites nations essaient de s’accrocher à la locomotive. Dans l’état actuel des choses, des nations comme la Géorgie, le Portugal ou l’Espagne n’ont aucune chance d’arriver au niveau des fédérations historiques et de rattraper leur retard. Alors, autant rêver d’un rugby international plus palpitant.

