VIDEO. Forts sur les appuis, les Avengers Barrett et McKenzie sauvent un pauvre automobiliste en détresse
Un automobiliste argentin bloqué sur un obstacle urbain a eu la chance d’être secouru par un trio tout droit sorti d'un film Marvel.

Cette semaine, une vidéo dans laquelle on y voit Spiderman sauter de toile en toile dans les rues de Glasgow a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

L’acteur Tom Holland avait en effet remis son célèbre costume rouge et bleu pour préparer le prochain volet sur le mythique superhéros, qui sortira lien 2026.

Et si l’homme araignée était donc du côté de l’Ecosse cette semaine, les Avengers, eux, erraient visiblement dans les rues de Buenos Aires, en Argentine.

En tout cas, un automobiliste bloqué sur un obstacle urbain a eu la chance d’être secouru par un trio qu’on croirait tout droit sorti d’une idée de Stan Lee : Beauden Barrett, son frère Jordie et "the smiling assassin Damian McKenzie.

Un couac qui s’est transformé en coup de chance énorme puisque les 3 superstars des All Blacks, qui passaient par là, ont soulevé l’arrière de son véhicule pour l’aider à se dégager.

Les All Blacks se régalent en Argentine

A la veille du début du rugby Championship, les All Blacks sont en effet Argentine depuis une semaine. L’occasion pour eux de s’acclimater à l’air sud-américain et au décalage horaire, mais aussi de vivre des moments forts en groupe.

VIDÉO. Maillot, chants, choripan… Les All Blacks en folie dans l’un de stades les plus bouillants de la planèteVIDÉO. Maillot, chants, choripan… Les All Blacks en folie dans l’un de stades les plus bouillants de la planète

Après avoir profité de l’ambiance des tribunes du stade de Boca Juniors, les NZ profitent au maximum du charme de Buenos Aires, où ils ont établi leurs quartiers. Sur les réseaux sociaux, nombre de gens ont salué le geste citoyen du trio magique des All Blacks. Même si Ardie Savea aurait probablement déplacé la voiture tout seul, lui…

