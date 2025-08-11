VIDÉO. Maillot, chants, choripan… Les All Blacks en folie dans l’un de stades les plus bouillants de la planète

En déplacement en Argentine pour leurs 2 premiers matchs, les All Blacks ont donc profité de leur arrivée à Buenos Aires pour aller s’imprégner de l’expérience d’un match à domicile de Boca Juniors.

On dit de lui qu’il est la meilleure expérience footballistique de la planète, devant même les enceintes d’Anfield, du Signal Iduna Park ou du stade Vélodrome. Il faut dire qu’il est une aventure à lui-seul, peu importe sur ce qu’il se passe sur le terrain, finalement.

Lieu chargé d’histoire, dont tout le monde ou presque ne connaît que l’iconique surnom de "La Bombonera", ce stade marque d’une pierre (bleu et jaune) ceux qui l’ont vécu. De par sa localisation dans le quartier ultra-populaire de la Boca, l’odeur du choripan dont les molécules enveloppent le stade de ce qu’il a de plus traditionnel, mais aussi et surtout son ambiance, incandescente.

Bref, une expérience unique que n’importe quel amateur de sport rêverait de vivre. Ce qu’ont fait les All Blacks ce week-end, pour vivre de ces évènements uniques et hors du temps qui resserrent les groupes. L’idéal avant le début du Rugby Championship, et ses 2 mois de compétition.

En déplacement en Argentine pour leurs 2 premiers matchs, les hommes de Scott Robertson ont donc profité de leur arrivée à Buenos Aires pour aller s’imprégner de l’expérience d’un match à domicile de Boca Juniors.

Tous munis d’un maillot du club bleu et jaune, les Néo-Zélandais ont pleinement profité de l’ambiance volcanique de la "boite à bonbons", cette enceinte qui comptent plus de "socios" (d’abonnés) que le stade ne compte de places (57 000). En entonnant pour la plupart hymnes locaux, applaudissements, danses et petits sauts au rythme de la foule…

Des souvenirs gravés à jamais, malgré le match nul (1 à 1) par lequel s’est soldée cette rencontre de la 4ème journée de championnat face au Racing Club d’Avellaneda.