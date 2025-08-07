INSOLITE. Un chien un peu trop coquin : voilà comment cet ailier explosif a failli rater l’avion des All Blacks
Leroy Carter pensait donc voir son rêve des All Blacks s’envoler. Screenshot : SkySports
Des montagnes russes émotionnelles pour Leroy Carter, une seule saison de Super dans les jambes à 26 ans, qui pensait donc voir son rêve des All Blacks s’envoler.

Ah les clébards… Si affectueux, joueurs et fidèles : comment ne pas aimer ces tendres et vives boules de poils ?

Mais, puisqu’ils sont des membres à part entière d’un foyer, comme les autres, on les aime parfois autant qu’on peut les détester. Car entre les enfants et eux, s’établît parfois le jeu de celui qui fera le plus de bêtises…

TOP 14. ''Je veux être un chien qui se bat pour le maillot'' : Mathis Ferté débarque à Toulon avec les crocsTOP 14. ''Je veux être un chien qui se bat pour le maillot'' : Mathis Ferté débarque à Toulon avec les crocs

Demandez plutôt à Leroy Carter, ce polyvalent 3/4 néo-zélandais, qui a bien failli rater son premier appel avec les All Blacks à cause de son chien.

J’ai répondu parce que je me suis dit que si un jour il fallait décrocher, c’était aujourd’hui ! 

Quelques heures après l’appel matinal de Scott Robertson en début de semaine, lui indiquant qu’il était appelé en renfort dans le groupe en vue du Rugby Championship pour pallier la blessure de Caleb Clarke, l’ailier des Chiefs prend en photo son passeport pour l’envoyer au team manger des Blacks, le pose sur la sable de chevet… puis s’en va.

Vous voyez donc on l’on veut en venir… Curieux face à ce document à la couverture noire qu’il n’a pas l’habitude de voir, le canidé décide donc de faire "joujou" avec le précieux de son maître. Et réduit le passeport en miettes.

Aussi rapide dans l'administratif que sur les appuis

Des montagnes russes émotionnelles pour Leroy Carter, international à 7 et 1 seule saison de Super dans les jambes à 26 ans, qui pensait donc voir son rêve s’envoler, alors que les All Blacks décolleront pour l’Argentine ce vendredi.

Aussi réactif que sur le pré, l’ailier électrique a réussi à régler la situation plus vite que prévu. "C’était un vrai bazar, j’ai passé la journée à courir partout pour régler ça", raconte-t-il, pour le Stuff. Chose qui n’aurait pas été possible en France…

Une issue positive après une grosse frayeur pour le talentueux ailier des Chiefs, auteur de 9 essais en 15 matchs de Super Rugby cette saison. En 2021, alors que les Bleus prenaient la direction de l’Australie, Alexandre Fischer n’avait pas eu la même chance en s’apercevant que son passeport était périmé une fois à l’aéroport de Dubai. Un couac qui lui fit donc attendre 4 ans supplémentaires avant de connaître sa première cape en Bleu. Mais quelle première !

XV DE FRANCE. Comme Dusautoir en 2007, le ''White Destroyer'' Alex Fischer s’est fait un nom au pays des All BlacksXV DE FRANCE. Comme Dusautoir en 2007, le ''White Destroyer'' Alex Fischer s’est fait un nom au pays des All Blacks

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
RUGBY. 13 joueurs du Top 14 et un vent de renouveau : la liste ambitieuse des Pumas
News
Rugby. Après la tournée des Lions, quel avenir pour Joe Schmidt à la tête des Wallabies ?
News
Barrett de retour, Roigard incertain : les All Blacks prennent le Rugby Championship très au sérieux !
News
''Tu reviens, mais tu ne joues pas'' : la petite claque subie par Fainga'anuku
News
Décryptage. Comment une règle de 1997 a changé à jamais la stratégie des touches ?
Vidéos
RÉSUMÉ VIDÉO. Sacrée, l’Afrique du Sud domine son hémisphère et étrille l’Argentine
News
RUGBY. Coup dur pour Toulouse qui perd Chocobares, une longue absence à prévoir ?
Vidéos
RESUME VIDEO. Des All Blacks implacables à Wellington pour la der de TJ Perenara et Sam Cane
News
Matfield out, Botha loin derrière : comment Eben Etzebeth va-t-il entrer dans la légende des Springboks ?
News
Vos Matchs de Rugby Toulouse/UBB et Racing 92/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?
News
RUGBY. TOP 14. Après Dessaigne et Simmons, l’ASM dans l'incertitude après la blessure de Kremer