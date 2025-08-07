INSOLITE. Un chien un peu trop coquin : voilà comment cet ailier explosif a failli rater l’avion des All Blacks

Des montagnes russes émotionnelles pour Leroy Carter, une seule saison de Super dans les jambes à 26 ans, qui pensait donc voir son rêve des All Blacks s’envoler.

Ah les clébards… Si affectueux, joueurs et fidèles : comment ne pas aimer ces tendres et vives boules de poils ?

Mais, puisqu’ils sont des membres à part entière d’un foyer, comme les autres, on les aime parfois autant qu’on peut les détester. Car entre les enfants et eux, s’établît parfois le jeu de celui qui fera le plus de bêtises…

Demandez plutôt à Leroy Carter, ce polyvalent 3/4 néo-zélandais, qui a bien failli rater son premier appel avec les All Blacks à cause de son chien.

J’ai répondu parce que je me suis dit que si un jour il fallait décrocher, c’était aujourd’hui !

Quelques heures après l’appel matinal de Scott Robertson en début de semaine, lui indiquant qu’il était appelé en renfort dans le groupe en vue du Rugby Championship pour pallier la blessure de Caleb Clarke, l’ailier des Chiefs prend en photo son passeport pour l’envoyer au team manger des Blacks, le pose sur la sable de chevet… puis s’en va.

Vous voyez donc on l’on veut en venir… Curieux face à ce document à la couverture noire qu’il n’a pas l’habitude de voir, le canidé décide donc de faire "joujou" avec le précieux de son maître. Et réduit le passeport en miettes.

Aussi rapide dans l'administratif que sur les appuis

Des montagnes russes émotionnelles pour Leroy Carter, international à 7 et 1 seule saison de Super dans les jambes à 26 ans, qui pensait donc voir son rêve s’envoler, alors que les All Blacks décolleront pour l’Argentine ce vendredi.

Aussi réactif que sur le pré, l’ailier électrique a réussi à régler la situation plus vite que prévu. "C’était un vrai bazar, j’ai passé la journée à courir partout pour régler ça", raconte-t-il, pour le Stuff. Chose qui n’aurait pas été possible en France…

Une issue positive après une grosse frayeur pour le talentueux ailier des Chiefs, auteur de 9 essais en 15 matchs de Super Rugby cette saison. En 2021, alors que les Bleus prenaient la direction de l’Australie, Alexandre Fischer n’avait pas eu la même chance en s’apercevant que son passeport était périmé une fois à l’aéroport de Dubai. Un couac qui lui fit donc attendre 4 ans supplémentaires avant de connaître sa première cape en Bleu. Mais quelle première !

