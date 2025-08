TOP 14. ''Je veux être un chien qui se bat pour le maillot'' : Mathis Ferté débarque à Toulon avec les crocs

Passé par tous les postes derrière, Mathis Ferté veut faire du bruit dans le Top 14. Et pourquoi pas taper à la porte des Bleus.

Il n’a que 21 ans, mais déjà plus de 70 matchs chez les pros et l’étiquette d’un joueur à part. Polyvalent, instinctif, attachant, Mathis Ferté est de ceux qu’on remarque. Et cette saison, c’est à Toulon qu’il a décidé de poser ses valises, après sept années passées à Brive. Une décision de cœur… et de raison.

Une arrivée dans un cadre qui inspire

Officiellement arrivé le 21 juillet, Ferté a d’abord pris le temps de s’installer, avant de reprendre le rugby dans les meilleures conditions. Avec les autres recrues, il a même anticipé la rentrée, histoire de créer du lien. Résultat : une adaptation express, un groupe accueillant et des premières sensations très positives. « Je suis franchement très content de mon choix », souffle-t-il à Rugbyrama.

L’environnement, lui, fait le reste : le soleil, les installations, la ferveur. Ferté, amoureux du ballon ovale depuis l’enfance, est servi. « Le matin, quand je me lève, je suis très heureux d’aller m’entraîner. Il fait beau, le cadre est incroyable… Je me régale. »

Mignoni conquis, la concurrence battue

Le RCT ne s’y est pas trompé. Pierre Mignoni en personne a œuvré pour faire venir le Lotois, malgré la concurrence du Stade Toulousain et du Stade Rochelais. Le manager toulonnais le voit surtout à l’aile, même s’il compte sur sa polyvalence précieuse : « Il peut jouer 9, 15, ailier… et il a l’intelligence situationnelle qui va avec. »

Un vrai couteau suisse, capable de couvrir quasiment toute la ligne de trois-quarts. Mais surtout, un joueur qui comprend le rugby. Petit gabarit (1m72), gros QI rugby. Et une vraie passion : « Je regarde énormément de matchs, de tous niveaux. Même en vacances à Cahors, je vais voir l’équipe locale. » (Rugbyrama)

Un départ de Brive mûrement réfléchi

Partir de Brive n’a pas été simple. Sept ans au CAB, des amis, des repères, une ville. Mais Ferté l’assure : il avait besoin d’un nouveau souffle. Et son entourage - famille, amis, ex-coéquipiers déjà à Toulon - l’a rassuré dans son choix. « C’était naturel. Je suis très famille, ça a été le point le plus dur à gérer. Mais aujourd’hui, je suis heureux. »

Et il ne débarque pas seul : sa compagne l’accompagne dans le sud, et il retrouve plusieurs anciens Brivistes (Enzo Hervé, Esteban Abadie, Dany Brennan, etc.) avec qui il partage déjà des souvenirs forts. De quoi faciliter l’intégration et aborder cette nouvelle étape avec confiance.

L’équipe de France ? Dans un coin de la tête

Il le dit sans détour : les Bleus sont une ambition. « Ce n’est pas un objectif à six mois ou un an, mais c’est là, quelque part. » Ferté sait qu’il a encore du chemin à faire. Mais à Toulon, dans un club exposé, avec du temps de jeu et des bonnes performances, tout peut aller très vite.

D’autant plus qu’avec la mode des bancs en 6-2 ou 7-1, un joueur aussi polyvalent que lui peut vite devenir précieux. À condition d’être bon. Et ça, il en est pleinement conscient : « Je veux qu’on dise de moi que je suis un chien. Que je me bats pour ce maillot ». Un nouveau Gabin Villière dans les rangs varois ?

Un amoureux du rugby, tout simplement

Ce qui frappe chez Ferté, au-delà du profil, c’est la passion. Il parle rugby comme il respire. Il évoque ses souvenirs d’enfance avec le RCT, son admiration pour le Pilou-Pilou, ses vacances où il rêvait devant Mayol. Et aujourd’hui, il y est. Mais il n’a rien volé : il a bossé, joué, appris. Et maintenant, il veut grandir.

À Toulon, on aime les hommes de caractère, les gars qui mouillent le maillot, les types entiers. Ferté pourrait bien devenir l’un de ceux-là. Il a les crocs, l’envie, le jeu. Reste à performer sur le terrain.