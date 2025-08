TOP 14/PRO D2. ARBITRAGE. Carton orange : mode d'emploi de la nouveauté qui va secouer le rugby

Un nouveau carton, dit "orange", fera son entrée en vigueur dès le début de la prochaine saison en Top 14 et en Pro D2. Tout savoir sur cette nouvelle règle.

Il y a eu le 50-22 récemment, qui a modifié le rugby, voici la prochaine règle qui risque de grandement changer notre sport. Car cette année, avec la salve de nouvelles règles habituelle, un carton inédit fera son apparition : le carton orange.

S'il a déjà pu être observé sur des matchs internationaux, ou des terrains étrangers comme au Super Rugby, via le carton rouge de 20 minutes, il est maintenant généralisé en Top 14 et en Pro D2. Voici ce qu'il faut savoir de ce nouveau carton.

Un carton rouge de 20 minutes, maintenant orange

Le changement n'est pas aussi radical, car tous les observateurs de notre sport, qui s'intéressent au rugby international, ont déjà pu voir ce nouveau carton en action. Le carton orange aura, en effet, la même fonction que le carton rouge de 20 minutes. C'est-à-dire qu'il permettra d'exclure définitivement un joueur et qu'il soit remplacé au bout de 20 minutes d'exclusion.

La couleur du carton est différente, ici orange, dans le but, notamment, de favoriser la lisibilité du public. Cependant, au niveau international, le carton rouge de 20 minutes est actuellement décidé par le bunker. L'arbitre central, avec l'aide de la vidéo ou non, décide de sanctionner un joueur d'un carton jaune et croise les bras lorsqu'il brandit le carton afin de signifier qu'il sera revu par le bunker. Ce dernier a 8 minutes pour augmenter la sévérité de la sanction ou confirmer qu'il s'agit bien d'un jaune.

Sauf que faute de moyens techniques et financiers, le bunker ne peut pas être installé pour le moment en Top 14 et Pro D2. Le carton orange sera donc directement brandi sur le terrain par les arbitres, que ce soit avec ou sans l'aide de l'arbitrage vidéo.

Le carton orange, comment ça marche ?

Le carton orange sera utilisé dans les cas suivants :

Déblayages ou plaquages dangereux, car techniquement mal exécutés (où l'attitude est légale mais dangereuse) Situations "entre-deux" : où le carton rouge est "trop" sévère et le carton jaune "pas assez" sévère

Ce deuxième cas sera utilisé "quand le degré de danger ou les circonstances atténuantes ne seraient pas assez claires pour permettre de monter au carton rouge permanent ou de descendre au carton jaune", clarifie Raynal. Par exemple, lorsqu'un plaquage haut avec un contact à la tête est constaté, mais que la circonstance atténuante n'est pas assez forte pour descendre à jaune et pas assez claire pour monter à rouge.

Là encore, cette règle sera soumise à interprétation et fera débat. Raynal en est conscient mais admet qu'ils ont "essayé de faire la version la plus comprise par le plus grand nombre", même s'ils savent bien que "10% des cas resteront débattables."

