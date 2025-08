TOP 14. Pas besoin de recruter quand on a ce XV-là… l'équipe-type du Stade Toulousain pour 2025/2026

Peu de recrues, quelques départs, mais un effectif toujours redoutable : le XV toulousain version 2025/2026 ne manque pas d’arguments.

C'est devenu une habitude au Stade Toulousain. Depuis plusieurs saisons maintenant, les Rouge et Noir ne sont pas les plus actifs sur le marché des transferts. Si on exclue les Espoirs, seuls deux joueurs confirmés ont été recrutés à l'issue du titre : les Rochelais Georges-Henri Colombe et Teddy Thomas. Difficile de parler de Paul Mallez comme d'une recrue puisqu'il avait été prêté à Aix-en-Provence. Pourtant, Toulouse a "perdu" six joueurs durant l'intersaison, dont Richie Arnold, Placines et Bituniyata.

Un groupe qui bouge très peu

Ce n'est pas faire offense à ces derniers ainsi qu'aux autres partants que de dire qu'ils n'étaient pas des cadres du vestiaire. Si l'Australien Arnold a longtemps été la poutre du pack toulousain, il avait, à 35 ans, peu à peu cédé sa place à la jeunesse. Des cadres, pour la plupart Tricolores, qui ont été sécurisés par le triple champion de France sur la durée. Et s'il reste encore quelques joueurs en fin de contrat à l'issue de la saison 2025-2026, comme Roumat ou Flamment. Nul doute que Didier Lacroix et son équipe vont faire le forcing pour garder tout ce beau monde au Wallon.

Aussi, le XV de départ type du Stade Toulousain ne devrait pas être bien différent de celui de la saison 2024/2025. Avec une ossature qui sent bon l'équipe de France. Et ce, même si certains éléments vont manquer à l'appel au coup d'envoi de l'exercice à venir.

Ce sera le cas d'Antoine Dupont, malgré son retour sur le pont, et de son compère à l'ouverture Romain Ntamack. Peato Mauvaka va aussi devoir patienter. Si bien que c'est Julien Marchand qui tient plus que jamais la corde au talon. Et comme lui après sa blessure, Mauvaka va devoir regagner sa place.

Des cadres en place

Une question se pose néanmoins en première ligne avec l'arrivée de Georges-Henri Colombe à droite de la mêlée. Est-ce qu'Aldegheri va faire les frais du recrutement du Rochelais ? Personne n'a oublié le flop Laulala au poste de numéro 3. Mais le Tricolore n'arrive pas dans les mêmes conditions. Il est surtout bien plus jeune. Annoncé comme le remplaçant d'Atonio chez les Maritimes, il a ici une excellente opportunité de progresser et de s'installer.

Derrière, et bien qu'il soit déjà bien installé dans le groupe toulousain, Barassi a aussi une carte à jouer cette saison. En particulier en vue de la Coupe du monde 2027. Très en vue avec Toulouse, il fait face à une sérieuse concurrence au poste de centre chez les Bleus. Avec un Ahki qui tend à laisser la main aux jeunes, Pierre-Louis devrait s'installer et briller.

Pour ce qui est des autres postes, pas de surprises. Ramos est le taulier à l'arrière. Capuozzo et Kinghorn dominent sur les ailes. Tandis que la troisième ligne est promise à Willis, Cros et Jelonch. Et ce, même si Alexandre Roumat est une sérieuse option. Sa polyvalence dans la cage le place cependant sur le banc. Tandis que Flament et Meafou tiennent la corde en 4 et 5. Attention à la montée en puissance de Brennan.