Top 14. Salaire et respect, Lancaster raconte ce qui l’a ''rendu fou'' au Racing 92…

À l’occasion d’une participation à un podcast, Stuart Lancaster est revenu sur sa saison ratée au Racing 92 qui l’a amené à quitter le club.

Il y a environ six mois, Stuart Lancaster quittait le Racing 92, écarté du club par la direction qui a choisi Patrice Collazo pour le remplacer. À eux-deux, ils sont les seuls entraîneurs à n’avoir pas réussi à amener le club francilien en phase finale de Top 14, pour la première fois depuis sa montée dans l’élite en 2009. Désormais, l’ancien sélectionneur de l’Angleterre est au Connacht pour entraîner la franchise d’United Rugby Championship.

De plus, l’Anglais installé après la Coupe du monde 2023 a visiblement quitté le club ciel et blanc en mauvais termes avec sa direction. Une tension palpable dans une interview accordée au Sunday Times, publiée en juin dernier. En parallèle, il semblerait qu’il ne s’est pas entendu au mieux avec l'intégralité de ses joueurs, durant son passage compliqué en Île-de-France.

Invité du podcast Human Alchemy, il a expliqué que l’attitude de certains joueurs du Racing 92 l’avait “rendu fou”. Pour expliquer ce qui a pu l’exaspérer à ce point, il répond que “c'est probablement le manque d'envie de progresser” qui l’a choqué. “Vous savez, avec un bon salaire, ils se présentaient, s'enregistraient et partaient. Ils étaient tout aussi contents s'ils jouaient, que s'ils ne jouaient pas”, affirme-t-il à son interlocuteur.

Dans la foulée, le Britannique explique avoir mal vécu le manque de considération de la part de certains joueurs, surtout quand lui s’investissait pour sortir l’équipe de sa mauvaise passe : “Cela a vraiment commencé à m'agacer quand je me levais à 5 heures du matin pour donner le meilleur de moi-même.” Il indique que certains joueurs essayaient de l’aider à redresser les résultats, quand d’autres étaient “satisfaits” de la situation.

Par ailleurs, Stuart Lancaster affirme que certains de ces joueurs déconnectés “évoluaient avec ce mode de fonctionnement depuis longtemps”. Il précise néanmoins qu’il n’a jamais vu un joueur “manquer de respect ou être méchant”, mais qu’une partie d'entre eux manquait de zèle. Ensuite, l’ancien coach francilien a indiqué que la défaite 40 à 24 face au Stade Français, fin novembre 2024, l’a tellement frustré qu’il a voulu sérieusement bousculer ses joueurs.

Ainsi, il aurait menacé ses joueurs en leur promettant de les classer en fonction de leur salaire et en fonction du respect qu’il avait pour eux. À ce moment-là, le Racing 92 est 8ᵉ, lorsqu’il quitte le club, le club pointe à la 12ᵉ place. Cependant, selon lui, cette provocation a eu l’effet d’un “électrochoc”, qu'il juge positif. Une manière de voir le verre à moitié plein, mais qui ne se vérifie pas dans les résultats qui ont suivi. Finalement, Stuart Lancaster n’aurait pas divulgué les nuances salariales de ses joueurs, mais leur aurait demandé “d’évaluer techniquement, tactiquement, physiquement et mentalement chacun de leurs coéquipiers, avec une note sur 10.”

Après avoir recueilli la totalité des notations, Stuart Lancaster aurait dressé une moyenne pour chaque joueur, qu’il aurait ensuite exposé à ses hommes individuellement. “Nous avons classé tout le monde sur le plan technique et tactique, en fonction du joueur le plus respecté sur ces plans. Je sais donc que Gaël Fickou est numéro un, Owen Farrell numéro deux, et ainsi de suite jusqu’au 44ᵉ.[...] Certains des plus jeunes joueurs étaient dans le top 10, des vétérans parmi les derniers”, raconte-t-il.

