TOP 14. ‘‘Ça n'est jamais arrivé’’, Stuart Lancaster tire à boulets rouge sur le Racing 92

Dans une interview accordée au Sunday Times, l’ancien entraîneur du Racing 92 Stuart Lancaster a évoqué son passage aux commandes du Racing 92.

Évincé du Racing 92 en janvier dernier, Stuart Lancaster a retrouvé un point de chute, du côté du Connacht en Irlande. À Galway, l’Anglais n’a pas épargné son ancien club. Face à la presse britannique, il s’est même montré plutôt critique à l’occasion d’une interview accordée au Sunday Times, récemment.

Le Racing 92 impatient ?

Dans cette dernière, il critique le manque de confiance que la direction du Racing 92 lui a accordé, selon lui. “On m'avait promis que je contrôlerais tout le sportif au sein du club, mais ça n'est jamais arrivé”, se plaint Stuart Lancaster qui est arrivé dans les Hauts-de-Seine à l’été 2023.

Visiblement mécontent de son passage en Top 14, le technicien affirme qu’il souhaitait travailler sur le long terme en banlieue parisienne. Pour lui, le développement d’une équipe de haut niveau “prend du temps”, qu’il n’aurait pas eu. De plus, il s’adjuge à demi-mots une partie de la paternité des résultats encourageants du Racing 92 de Patrice Collazo, en fin de saison.

En effet, Stuart Lancaster explique qu’il a pris le temps de sélectionner des joueurs à fort potentiel, qui commencent à arriver à maturité. “J'étais en train d'améliorer le centre de formation et les joueurs. Ceux qui n'étaient pas assez bons ont été progressivement écartés et ceux qui allaient faire des différences sont en train d'éclore, en ce moment”, relève-t-il selon ses observations.

Ensuite, l’Anglais affirme qu’il aurait dû être conservé plus longtemps pour pouvoir démontrer la qualité de sa stratégie. “Il y a eu un manque de patience. Transformer une institution en profondeur, ça prend plus de 16 mois. Je me suis fait écarter de mon projet alors que, oui, ça n’allait pas très bien, mais ça allait dans la bonne direction”, assure l’ancien sélectionneur du XV de la Rose.

De plus, l’entraîneur explique que l’environnement du Top 14 n’est pas optimal et qu'y entraîner est “extrêmement difficile”. Il indique que la pression des résultats relève d’une “pression énorme” et évoque la crainte de la relégation ou d’une fin de saison anticipée, ainsi que la difficulté de devoir se faire comprendre en français.

Pour rappel, Stuart Lancaster est un ancien joueur, ayant évolué au poste de troisième ligne. En parallèle, il a entrepris une carrière en tant qu’entraîneur. Entre 2008 et 2011, il est à la tête de la réserve de la sélection anglaise, avant de prendre en charge le XV de la Rose jusqu’en 2015. À sa tête, l’Angleterre connaît la plus grande humiliation de l’histoire en se faisant éliminer dès la phase de groupes de sa Coupe du monde, en 2015. Ensuite, le natif de Penrith s’offre une belle parenthèse en tant qu’entraîneur adjoint du Leinster, entre 2016 et 2023.

