Top 14. Le Racing 92 a tranché concernant l'avenir de Patrice Collazo

Après avoir remis le Racing 92 dans le bon sens du rail, Patrice Collazo s'inscrit dans la durée chez les franciliens. Il prolonge pour deux ans.

Arrivé fin janvier, en remplaçant de Stuart Lancaster, Patrice Collazo a permis au Racing 92 de redresser la barre. Les dirigeants des Ciel et Blanc ont donc décidé de poursuivre l'aventure avec l'ancien pilier. TOP 14. TRANSFERT. Charnière en vrac : le Racing 92 au pied du mur avant la saison prochaineCollazo vient de prolonger son contrat de deux années supplémentaires, ce qui le lie jusqu'en 2027 avec le Racing 92. Les joueurs l'ont appris ce matin et le club a communiqué publiquement sur la nouvelle dans l'après-midi.

🤝 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑧𝑜 nommé 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝘂𝗿 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹 du Racing 92 pour les 𝗱𝗲𝘂𝘅 prochaines saisons



plus d'infos 🗞️ https://t.co/SJ2aKBRKWG#RacingFamily pic.twitter.com/cmqUm2lRpN — Racing 92 (@racing92) May 28, 2025

Des débuts convaincants

Lorsqu'il débarque en banlieue parisienne au début du mois de février, c'est une mission commando qui attend Patrice Collazo. Le Racing 92 végète à la 12e place du classement, deux points devant le Stade Français (13e et barragiste). Pire encore, après son premier match, une défaite contre Vannes à domicile, le Racing est 13e, deux petits points devant les Bretons.

Débute alors une remontée impensable. Une victoire à La Rochelle la journée suivante, puis deux autres victoires en déplacement : Clermont (19e journée) et Toulouse plus récemment (24e journée).

Le Racing 92 se met même à rêver de phase finale. Le club est officiellement maintenu et pointe à la 10e place du Top 14, à six petits points de la 6e place qualificative en barrage de La Rochelle.

Collazo pourra se pencher sur le recrutement

Maintenant que son équipe est assurée de jouer dans l'élite la saison prochaine et qu'il vient de prolonger, Patrice Collazo va pouvoir se pencher sur le recrutement. Il devrait déjà, sauf changement de plan, perdre Owen Farrell à l'issue de la saison, soit le plus gros salaire du club. Champions Cup. Et si l’homme le plus important de l’UBB n’était pas Bielle-Biarrey, ni Lucu et Jalibert ?De quoi envisager un bon recrutement, sachant qu'un secteur fait particulièrement défaut au Racing : la charnière. Le club francilien se retrouvera dégarni à ces postes clés la saison prochaine si personne n'est recruté. Après avoir sauvé le Racing 92 de la relégation, Patrice Collazo a donc un nouveau chantier à venir.