''Quelques kilos de plus et j’irai jouer en France'': ce colosse des All Blacks bientôt vers le Top 14 ?

La marmule Ethan De Groot tient la mêlée des All Blacks avec brio en cette tournée d’été. Le fera-t-elle un jour en Top 14, pour qui elle a beaucoup d’admiration ?



Il était partie prenante du monstre à 16 pattes qui a largement contribué à détruire (43 à 17) le jeune et inexpérimenté XV de France, samedi dernier. Au milieu de quoi, sa grosse carcasse (1m90 pour 126kg) ne faisait pas tâche, loin s’en faut.

Joueur puissant, massif et rude, Ethan De Groot est également un garçon qui se déplace beaucoup pour son gabarit. Une qualité importante au niveau international, qui plus est chez les All Blacks, qui ne surpasse néanmoins pas la tenue en mêlée.

C’est ainsi que le tronc d’arbre des Highlanders à beaucoup bossé sa poussée pour revenir dans les plans de Scott Robertson. Résultat, le "Southlander" à mis sur le reculoir George-Henri Colombe durant toute la première mi-temps samedi dernier, après avoir déjà fait vaciller l’expérimenté Rabah Slimani lors du 1er test.

La France l'intéresse

Un sacré client à gauche de la mêlée qui aime plutôt bien la France, après y avoir disputé le Mondial 2023. Pourrait-il débarquer un jour en Top 14, à ce propos ?

Il ne l’exclût pas, à en croire ses dires pour RugbyPass : "J’ai encore quelques cicatrices de la Coupe du monde que j’aimerais effacer, donc oui, peut-être qu’un jour je prendrai quelques kilos de plus et j’irai jouer en France. On verra…"

Des propos tout frais, qui pourraient donner quelques idées aux recruteurs de clubs de Top 14 pour l’après coupe du monde 2027. À l’issue de laquelle De Groot n’aura que 29 ans, probablement une cinquantaine de capes avec les Blacks et peut-être l’envie de venir voir ce qui se fait dans le "meilleur championnat du monde"…

"J’adore voir comment les fans vivent le rugby là-bas et soutiennent leurs équipes", détaille cette marmule aux 64 matchs de Super Rugby. Qui a visiblement bien conscience que la France ne ressemble, pour ça, à aucun autre pays du monde du rugby…