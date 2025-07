XV de France. Le 16ème du nom : le Toulousain Joshua Brennan va entrer dans un cercle très fermé face aux All Blacks

Ils ont grandi au bord des terrains, bercés par les exploits de leur père. Aujourd’hui, ils sont seize à avoir suivi la trace bleue laissée par leur aîné.

Dans le rugby français, certaines histoires s’écrivent en double. Même maillot, même passion, parfois même poste : ils sont aujourd’hui seize duos père-fils à avoir représenté le XV de France depuis près d’un siècle.

Parmi les dernières apparitions en date ? Celle d’Alexandre Roumat, entré en jeu contre l’Écosse en février 2024, sous les yeux de son père Olivier, 62 sélections et capitaine emblématique des années 90. Avec Damian Penaud et Romain Ntamack, il incarne cette génération qui perpétue un héritage familial fort, autant sur le terrain qu’en dehors.

Les légendes ont des héritiers

Impossible d’évoquer les "fils de" sans parler des Ntamack. Émile, légende du Stade Toulousain et du XV de France dans les années 90, a vu son fils Romain non seulement revêtir le même maillot, mais aussi s’y imposer comme cadre et Grand Chelem 2022 à la clé.

Même constat chez les Penaud. Si Alain brillait en numéro 10 dans les années 90, Damian a explosé sur l’aile, empilant les essais et s’invitant dans les livres d’histoire. À ce jour, il flirte même avec le record de Serge Blanco.

Les grands classiques : Yachvili, Skrela, Elissalde…

Dans le genre héritage de haut niveau, Michel et Dimitri Yachvili détiennent la palme avec 108 sélections à eux deux. Le premier avait soulevé le trophée du Grand Chelem en 1968, le second l’a imité avec panache en 2004 et 2010.

On peut aussi citer les tandems Skrela (Jean-Claude et David), Elissalde (Jean-Pierre et Jean-Baptiste), Dourthe (Claude et Richard), ou encore Camberabero, une famille dont le nom évoque immédiatement des coups de pied millimétrés et un rugby de caractère.

Si certaines lignées ont marqué l’histoire du rugby français, d’autres sont plus discrètes, comme les Rougerie, Delaigue, ou Pebeyre, dont les pères ont connu une ou deux sélections à peine, quand les fils ont fait carrière en bleu.

Héritiers en devenir

Parmi les potentiels futurs "fils de", Léo Carbonneau, demi de mêlée de Brive et fils de Philippe, semble avoir les cartes en main. À seulement 20 ans, il pourrait être rapidement dans les petits papiers du staff des Bleus d’ici quelques années.

Et le phénomène pourrait ne pas s’arrêter là. Si un jour plusieurs petits Dupont, Ramos ou Mauvaka débarquent en sélection, ne soyez pas surpris.

Et les internationaux… non tricolores

À noter que d’autres joueurs évoluant sous le maillot français ont eux aussi un père international… mais dans une autre sélection. C’est le cas du puissant Posolo Tuilagi, fils du samoan Henry, ou du deuxième ligne Joshua Brennan, dont le père Trevor a porté le maillot irlandais avant de devenir une figure du Stade Toulousain. Il fera ses grands débuts avec le XV de France samedi à l’occasion du deuxième test face aux All Blacks.

Une histoire d’ADN

Si porter le même nom qu’un ancien international n’ouvre pas automatiquement les portes du XV de France, cela rappelle à quel point le rugby est souvent une affaire de famille.

Et à voir la relève qui pousse, le phénomène n’est pas près de s’arrêter.