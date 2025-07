XV de France. ''Je m'attends à ce qu'ils progressent'' : les Bleus peuvent-ils réellement battre les Blacks ?

Après avoir rivalisé une rencontre, les Bleus peuvent-ils faire douter les Blacks à nouveau ? Des Néo-zélandais qui ne vont cesser de s'améliorer.

Après un surprenant premier test, le XV de France a déjoué tous les pronostics en tenant tête aux terribles All Blacks, avec une équipe dite "bis".

Gabin Villière évoquait d'ailleurs une certaine fierté "d'avoir rivalisé", et même "d'avoir senti qu'on était [...] proche de battre les All Blacks", déclarait-il au Midol. En revanche, il va falloir réaliser cette performance, et même mieux, encore deux fois. Fabien Galthié ne s'y trompait d'ailleurs pas en après-match au micro de Canal, souhaitant que le match réalisé "inspire le groupe pour la suite", conscient que les Bleus devront élever leur niveau pour rivaliser à nouveau.

L'ailier insiste tout de même sur le fait que la prestation du XV de France reste tout de même "assez exceptionnelle", d'autant plus entre des joueurs qui ne se connaissent pas et ont dû "trouver des connexions" en seulement trois semaines.

10 jours de préparation en plus

Car les Bleus se sont réunis pour la première fois le 16 juin à Marcoussis. Cela reste tout de même 10 jours de plus que les All Blacks qui ne se sont retrouvés qu'à partir du 25 juin.

En revanche, le 16 juin, il n'y avait pas les demi-finalistes du Top 14. De plus, ces Bleus ne se connaissent quasiment pas, ne se croisant que rarement en équipe de France et s'entraînant ensemble encore plus rarement, à la différence des Blacks.

Les Néo-zélandais ont l'habitude de se retrouver en sélection puisque cela leur occupe presque la moitié de leur année (de juin à novembre). Si les Bleus ont eu 10 jours supplémentaires et 1 match de préparation (contre Angleterre A) de plus, les Blacks compensent avec leur vécu commun bien plus important.

"Je m'attends à ce que la Nouvelle-Zélande progresse"

Mais avec à peine 1 semaine et demie de préparation, les Blacks seront encore plus redoutables ce samedi à Wellington. Shaun Edwards s'attend d'ailleurs "à ce que la Nouvelle-Zélande progresse", a-t-il déclaré à la presse en marge de l'entraînement du jour. Et Gabin Villière confirme.

Le prochain (match) sera encore plus dur. On a été pris de haut, donc on s'attend à quelque chose de pire encore sur l'engagement. À nous de ne pas se reposer sur cette performance. Il faudra la rééditer. [...] Ils seront encore plus prêts la semaine prochaine.

Le décor est planté. À domicile, avec "l'attente de tout un pays sur les épaules", poursuit Villière, les Bleus ne devront pas se relâcher s'ils veulent espérer un résultat positif. Avec des retours chez les trois-quarts et du turnover devant, le XV de France semble se diriger avec une équipe remaniée à Wellington. À voir si ce XV tiendra le choc, les Blacks : oui, pour sûr.