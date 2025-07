XV DE FRANCE. Les finalistes débarquent, Fickou écarté ? La compo probable des Bleus

Face aux All Blacks, Fabien Galthié s’apprête à frapper fort : dix changements sont dans les tuyaux. Des choix forts, des cadres au placard, et des finalistes du Top 14 prêts à tout renverser à Wellington.

C’est une nouvelle à laquelle on ne s’attendait pas : après un premier test solide, le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié va opérer un large turnover pour la deuxième manche face aux All Blacks, ce samedi à Wellington. Et pas qu’un peu : dix changements dans le XV de départ, deux autres sur le banc. Autant dire que les cartes sont complètement rebattues.

Des chamboulements à l’entrainement

Mardi matin, lors de la première séance collective à Wellington, les chasubles ont parlé. Et elles ont confirmé ce que les bruits de couloir laissaient présager : les finalistes du Top 14 sont de retour et vont avoir leur mot à dire. Pierre-Louis Barassi, Nicolas Depoortère, Joshua Brennan, Matthias Halagahu et Esteban Abadie intègrent le groupe. Léo Barré, remis de blessure, devrait également débuter à l’arrière.

D’après les informations de Midi Olympique, le grand perdant du jour s’appelle Gaël Fickou. Capitaine à Dunedin, il ne figure même pas sur la feuille de match probable. Idem pour Gabin Villière et Tom Spring. À la place, Gailleton et Attissogbe glissent aux ailes, une manière de s’appuyer sur leur état de forme tout en testant une nouvelle paire au centre.

Un nouveau huit de devant

Devant, c’est quasiment un pack neuf. Erdocio et Colombe débuteraient en piliers, encadrant Gaëtan Barlot, seul rescapé de Dunedin. Brennan et Halagahu formeraient une seconde ligne solide, tandis qu’en troisième ligne, Van Tonder est récompensé de son entrée pleine d’envie la semaine passée. Il serait accompagné de Bochaton et Abadie, qui fêteraient tous deux leur première titularisation.

La charnière Le Garrec – Segonds est quant à elle reconduite, preuve que le staff a aimé ce qu’il a vu à Dunedin, notamment dans la gestion du tempo et l’animation offensive. Une stabilité bienvenue dans un XV largement remodelé.

Sur le banc, Bourgarit, Mallez, Montagne, Taofifenua, Woki et Hastoy seront rejoints par Vergnes-Taillefer et Daubagna. À noter que Théo William, toujours en reprise, reste en gestion.

Face à des All Blacks privés de Sevu Reece et de leur capitaine Scott Barrett, ce XV largement remanié mais renforcé par les finalistes pourrait bien jouer sa carte à fond. "On n’est pas venus ici pour progresser, mais pour gagner", a martelé Shaun Edwards (Midi Olympique).