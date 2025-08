Top 14. Trois charnières tricolores internationales : quand les Bleus dictent le tempo

Avec La Rochelle, c'est un 3e club du Top 14 qui vient de se construire une charnière internationale aux accents Bleus. Le réservoir français semble inépuisable.

On le sait, la France possède un réservoir exceptionnel en termes de joueurs de rugby. Et cela se confirme notamment sur les tournées d'été. Car, à chaque fois se sont des joueurs prometteurs ou de second rang qui y vont, qui sont moqués par leur, soi-disant, faible niveau, et qui finissent pas rivaliser avec l'équipe locale.

Et cette année, 3 charnières internationales françaises seront à la baguette de 3 des plus gros clubs du Top 14. Un fait qui témoigne, davantage que n'importe quel autre discours, du réservoir français et de sa formation de qualité.

Surtout, tous sont des joueurs confirmés. Cela sous-entend qu'il y a encore d'autres talents derrière qui frappent à la porte et qui sont prêts à exploser sur le devant de la scène. Voici les clubs qui possèdent ces charnières en question.

Toulouse : la valeur sûre

Celle-ci, c'est l'assurance tout risque. Une valeur sûre. Elle sera toujours au niveau, souvent capable de coups d'éclat, et pourrait t'emmener vers le titre mondial. Espérons que ce soit le cas en 2027. Composée d'Antoine Dupont et Romain Ntamack, la charnière toulousaine a grandi ensemble, d'un point de vue rugbystique. Certainement l'une des meilleures au monde.

Mais pas actuellement du moins. Car les deux soignent des bobos et risque d'être absent au début de la saison prochaine. Ntamack car il devait se faire nettoyer le genou, Dupont car il doit (presque) se le faire refaire. Ce dernier soigne surtout une rupture des ligaments croisés. Mais d'après les dernières nouvelles, il semble bien aller. On a donc hâte de les revoir ensemble, en pleine possession de leurs moyens.

In the lab 🥽🧪



Le travail se poursuit pour Antoine 💪 pic.twitter.com/5zVLIWneAy — Stade Toulousain (@StadeToulousain) July 30, 2025

Bordeaux : l'orgie offensive

Ce trait de caractère est surtout porté par un homme : Matthieu Jalibert. Mais aussi par une ligne d'attaque de l'UBB aussi flamboyante qu'efficace. Mais dire que Maxime Lucu, compère de charnière de Jalibert, ne s'inscrit pas dans cette dynamique serait un grand mensonge. Ce dernier est réputé pour sa passe soignée, son coup de patte de mammouth et aussi pour sa magnfiique gestion du jeu, capable de répondre aux vélléités offensives de son équipe ou de calmer le jeu quand c'est nécessaire.

C'est, pour sûr, la charnière la plus complémentaire des trois. L'un est le feu, l'autre la glace. Mais chacun peut être l'un ou l'autre. Comme si, depuis les années qu'ils évoluent ensemble, chacun avait pris ce dont il avait besoin de l'autre pour progresser. Cette charnière semble d'ailleurs avoir franchi un cap, avec, comme point d'orgue, le titre européen brillamment remporté.

La Rochelle : l'inconnue excitante

Il est vrai que La Rochelle a glané de nombreux titres ces dernières années. Mais cette saison, si elle parvient à bien s'entendre, la nouvelle charnière rochelaise pourrait faire très mal. Car, avec le départ de Tawera Kerr-Barlow, c'est sur Nolann Le Garrec que les dirigeants maritimes se sont positionnés. Avec Antoine Hastoy, le Breton formera la 3e charnière internationale française du Top 14.

Ils ont d'ailleurs pu être aperçus ensemble avec les Bleus, notamment lors du dernier test en Nouvelle-Zélande. Il s'agissait de la charnière titulaire. Et pour leur première association, ils ont été plutôt bons. Avec une charnière de ce calibre, La Rochelle peut maintenant envisager de retrouver les sommets. Le Garrec et Hastoy en sont-ils capables ? Au niveau du talent : oui. Au niveau de la cohabitation : c'est autre chose.

Et vous, quelle charnière préférez-vous et avez-vous le plus envie de voir la saison prochaine ? Coup d'envoi du Top 14 le 6 septembre.