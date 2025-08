Rugby. Après la tournée des Lions, quel avenir pour Joe Schmidt à la tête des Wallabies ?

Sortis de la tournée des Lions avec de bonnes performances, encourageantes pour la suite, les Wallabies vont cependant prochainement perdre leur sélectionneur.

Certes défaits par les Lions à deux reprises lors de la tournée, cette dernière remportée par la sélection britannique, l'Australie a tout de même montré un beau visage. Des performances qui redonnent de l'espoir pour l'avenir, alors que le rugby à XV australien était au plus bas jusqu'à peu.

AMATEUR. À 24 ans, cet international U20 formé à Toulouse débarque en Fédérale 2 pour un ''Champions Project''

Et l'architecte de ce retour tout en haut de l'affiche se nomme Joe Schmidt, le sélectionneur, qui officiait avant pour l'équipe nationale d'Irlande et en tant qu'adjoint chez les All Blacks. Arrivé en 2024 à la tête des Wallabies, il a repris une sélection en crise et son travail commence à porter ses fruits.

Une victoire lors du dernier test face aux Lions britanniques et irlandais, et surtout des bonnes performances à chaque rencontre, alors qu'on leur promettait l'enfer. Mais après ces résultats favorables, la fin de son aventure australienne semble, selon toute vraisemblance, être toute proche.

VIDEO. Plus gaillard que Meafou, on a retrouvé cet animal de 145kg qui avait échoué au Stade Toulousain

Partir pour se rapprocher de sa famille

Durant l'année, Joe Schmidt avait déjà annoncé qu'il ne prolongerait pas à la tête de l'équipe nationale de rugby à XV australienne. Il a, désormais, confirmé ce choix. Il ne lui reste que quelques matchs avant de rentrer chez lui.

Un départ motivé par le souhait d'être plus proche de sa famille, et notamment de son fils. Ce dernier est atteint d'épilepsie sévère. Joe Schmidt aimerait davantage s'en occuper, ce que son poste actuel ne lui permet pas. Et, s'il a toujours réussi à séparer la vie personnelle et professionnelle, récemment, la situation de son fils le préoccupe. Et "quand il va mal, ça [l']affecte", avoue-t-il.

RUGBY. US Dax : ''tourmente financière'' révélée par Sud Ouest, le club veut rassurer face à la tempête

Les Kiss pour assurer la relève

Il ne reste donc plus que le Rugby Championship à disputer pour Schmidt à la tête des Wallabies. Ils entameront leur compétition face à l'Afrique du Sud, le 16 août à Johannesburg. L'ultime rencontre qu'il passera en tant qu'entraîneur de l'Australie devrait certainement être le dernier match de la tournée d'automne, le 22 novembre face au XV de France.

L'actuel coach des Queensland Reds, Les Kiss, prendra ensuite le relais, après la saison 2026 de Super Rugby. Il devra mener les Wallabies à la Coupe du monde 2027, à domicile, dans l'espoir de faire bonne figure.

TOP 14/PRO D2. ''On est complètement défavorable'' : les arbitres s'opposent à la haie d'honneur au début des matchs