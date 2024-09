RUGBY. TOP 14. Après Dessaigne et Simmons, l’ASM dans l'incertitude après la blessure de Kremer

Clermont frappé par une nouvelle blessure : Marcos Kremer est touché avec l'Argentine. Après Dessaigne et Simmons, c'est une autre pièce du pack qui manquera à l'appel.

La série noire semble se prolonger pour l’ASM. Déjà privé de Lucas Dessaigne (ligament croisé) et de Rob Simmons (rupture du biceps), le club auvergnat doit désormais composer avec une nouvelle absence de taille : Marcos Kremer.

Top 14. Après Dessaigne, c'est Simmons : l'hécatombe continue pour le pack clermontois !Le 3e ligne argentin s’est blessé avec les Pumas lors de la très belle victoire face à l'Afrique du Sud dans le cadre du Rugby Championship. Il pourrait avoir été touché au genou.

Même si la nature exacte de la blessure n’a pas encore été confirmée, une chose est certaine : Kremer manquera le dernier match de l’Argentine contre les Springboks. Une grosse perte pour les Pumas, mais aussi pour Christophe Urios qui voit son pack s’affaiblir un peu plus.

Après le coup dur de Dessaigne, dont l’absence est estimée entre 6 et 8 mois, et celui de Simmons, out pour plusieurs semaines, Clermont perd un nouvel élément clé de son paquet d’avants.

L'an passé, et en dépit de la Coupe du monde, Kremer a été aligné à 18 reprises, dont 16 fois comme titulaire. Cadre de l'ASM comme des Pumas, son retour à Clermont pourrait être retardé.

Non seulement à cause de sa blessure, mais aussi de sa sélection avec l'Argentine pour les tests de novembre. Laquelle doit notamment affronter l'équipe de France.

Pour l’instant, l’incertitude plane sur la durée de l’indisponibilité de Kremer. Un petit casse-tête pour Urios, qui va devoir composer avec un effectif diminué. Après trois journées de Top 14, Clermont est cependant dans le bon wagon avec deux succès et pointe à la troisième place du classement.