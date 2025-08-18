TOP 14. TRANSFERT. Enfant du Racing 92, ce pilier pourrait rebondir en terres parisiennes

À la recherche d'un pilier gauche, le Stade Français est intéressé par Eddy Ben Arous comme joker médical. Les discussions sont en cours, mais ce statut ne convient pas complètement au pilier.

Après 15 ans de carrière au Racing 92, Eddy Ben Arous a pâti du remue-ménage effectué à l'intersaison du club Ciel et Blanc. Sans club pour le moment, à 34 ans, Ben Arous se cherche donc un nouveau défi.

La dernière rumeur en date, plutôt solide, le rapproche du voisin parisien, le Stade Français. D'après le Midol, les Roses chercheraient à recruter l'ex-international français en tant que joker médical pour renforcer l'axe gauche de sa mêlée.

Après Nola Gold, le Stade Français

Depuis son départ du Racing, Eddy Ben Arous scrutait les opportunités qui pouvaient se présenter à lui. La plus concrète le liait à la franchise basée à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, chez les Nola Gold Rugby.

Le pilier était intéressé pour évoluer en Major League Rugby (MLR), dans une équipe qui comptait les français Xavier Mignot et Kellian Galletier l'an passé dans son effectif. Mais face à de graves difficultés financières, la franchise a mis en "stand by" son équipe professionnelle pour 2026 et n'a donc pas engagé Ben Arous.

Joker médical, un statut qui pose problème

Le Stade Français est intéressé par l'ancien racingman car "son profil revanchard plaît au staff", confie un dirigeant parisien au Midol. Et chez les Roses, le jeune pilier gauche Sergo Abramishvili s'est blessé en fin de saison dernière et sera indisponible pour quelques mois encore. Il devrait faire son retour autour du mois de novembre.

À gauche de la mêlée, le Stade Français ne compte plus que Thierry Païva et Moses Alo-Emile au sein de son effectif professionnel. Le club souhaiterait donc attirer Ben Arous en tant que joker médical. Mais c'est là où les discussions bloquent.

Si le pilier n'est pas insensible à l'intérêt parisien, il souhaiterait plutôt un contrat garanti d'une saison entière plutôt qu'une pige en tant que joker médical. Les deux parties devraient se revoir très prochainement pour tenter de parvenir à un accord.

