12 kilos en moins ? L’USAP va récupérer un Posolo Tuilagi version 2.0 'affûté'

Absent depuis des semaines, Posolo Tuilagi est réapparu à Aimé Giral… avec 12 kilos en moins ? Un signal fort pour l’USAP.

Un retour espéré après une période compliquée

En marge de la victoire 30 à 27 de l’USAP face au Stade Toulousain samedi, en ouverture de la 14e journée de Top 14, une image n’a pas échappé aux observateurs. Posolo Tuilagi était bien présent dans les travées d’Aimé Giral. Un symbole fort, alors que le deuxième ligne tricolore n’a plus rejoué depuis novembre, date de son entorse du genou gauche contractée contre Montpellier. Un nouveau coup dur, survenu quelques semaines seulement après une fracture de fatigue juste avant la reprise, face à Bayonne. Top 14. Posolo Tuilagi stoppé net : nouvelle blessure et coup dur pour l'USAPDepuis plusieurs mois, le colosse catalan enchaîne les contretemps. Revenu mais freiné par son corps, puis stoppé net. À l’automne, le changement de staff à Perpignan avait aussi placé Tuilagi sous le feu des projecteurs. Laurent Labit, fraîchement nommé manager, n’avait pas mâché ses mots, pointant une reprise jugée insuffisante : « on ne peut pas revenir après dix jours de vacances avec cinq, six kilos en trop, ça met en difficulté la reprise ». Une sortie qui avait marqué, autant le joueur que l’environnement sang et or.

12 kilos en moins ? Un vrai tournant physique

Samedi, Canal + a livré une information loin d’être anodine : Posolo Tuilagi aurait perdu 12 kilos depuis sa blessure. Annoncé à 145 kg sur le site officiel de l’USAP, il pourrait désormais être sous la barre des 140 kg. Une transformation majeure pour un joueur dont la masse faisait autant sa force que sa fragilité. Plus "affûté", plus mobile, potentiellement moins exposé aux blessures à répétition, le Perpignanais semble avoir pris le message à cœur.

Dans le rugby moderne, même les profils hors-norme doivent s’adapter. À près de 2 mètres et avec un centre de gravité très haut, Tuilagi subissait énormément de contraintes articulaires. Alléger la machine, c’est réduire les impacts sur les genoux, gagner en explosivité sur les premiers pas et mieux enchaîner les efforts. Sans renier sa puissance naturelle, il pourrait ainsi devenir plus durable, et surtout plus régulier. Un ajustement souvent vu chez les avants très lourds en début de carrière.

Un retour ciblé par la Challenge Cup

Selon certaines informations, Posolo Tuilagi pourrait reprendre la compétition lors des deux prochains week-ends, à l’occasion de la Challenge Cup. Un cadre idéal pour retrouver le rythme, sans la pression immédiate du Top 14. Le staff catalan semble vouloir le relancer progressivement, avec l’objectif clair de l’avoir pleinement opérationnel pour cette deuxième partie de saison. RUGBY. Pourquoi le titan Posolo Tuilagi n’est-il pas convoqué avec le XV de France ?Pour Perpignan, c’est une excellente nouvelle. Le club catalan, qui a provisoirement quitté la dernière place du classement en attendant Montauban – Clermont, a besoin de densité, de puissance et de leaders dans le combat. Un Tuilagi affûté et enfin libéré physiquement pourrait devenir un vrai facteur X dans la lutte pour le maintien.

À seulement 21 ans, Posolo Tuilagi est encore en construction. Cette transformation physique marque peut-être un tournant dans sa carrière. Reste désormais à valider sur le terrain. Mais pour l’USAP, comme pour le joueur, le signal est positif.