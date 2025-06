RUGBY. Pourquoi le titan Posolo Tuilagi n’est-il pas convoqué avec le XV de France ?

Blessé durant une grande partie de la saison, Posolo Tuilagi serait-il laissé au repos par l’encadrement du XV de France avant la tournée en Nouvelle-Zélande ?

Révélation du rugby français de ces dernières années, le deuxième ligne Posolo Tuilagi (1,92 m, 145 kg) était attendu cet été avec le XV de France, mais son nom ne figure pas dans la première liste de Fabien Galthié. Publiée ce dimanche 15 juin, cette dernière contient les noms des Usapistes Jacobus van Tonder et Alivereti Duguivalu, mais le colosse de bientôt 21 ans n’y figure pas contre toute attente.

XV de France. 13 néo-Bleus, Galthié fait des choix forts pour défier l’Angleterre

Un XV de France solide

Pourtant, il est difficile de passer à côté des performances récentes du jeune deuxième ligne, lorsque l’on observe les rencontres de l’USAP. Incontournable, Posolo Tuilagi marque chaque rencontre par sa puissance et sa capacité à faire avancer son équipe. Également, le fils de Henry Tuilagi semble prendre en maturité et se montre particulièrement régulier sur les prés de Top 14.

De fait, si Posolo Tuilagi n’est pas présent du côté de Marcoussis sur ce début de rassemblement, cela ne paraît pas être pour des raisons sportives. On connaît l’attachement de Fabien Galthié pour les gros porteurs de balles au poste de numéro 5, où s’illustre le jeune catalan. De plus, les présences de Mickaël Guillard, Romain Taofifenua et l’arrivée de Tyler Duguid en sélection n’indiquent vraisemblablement pas de changement tactique probant.

TOP 14. Un colosse venu du Canada à l’assaut du maillot bleu : l’ambition de Tyler Duguid

Posolo Tuilagi au repos ?

Ainsi, on peut imaginer que Fabien Galthié a souhaité laisser le joueur au repos, avant d’envoyer le XV de France A face à la réserve de l’Angleterre, le samedi 21 juin (16h15) à Twickenham. Pour cause, le Catalan a été victime d’une grosse blessure en début de saison. Fin septembre 2024, il a souffert d’une double fracture tibia-péroné à la jambe gauche. Entre-temps, Posolo Tuilagi a par ailleurs prolongé à l’USAP jusqu’en 2028.

On sait également que la convalescence du jeune joueur n’a pas été de tout repos. En effet, son retour sur les pelouses de Top 14 était initialement prévu pour le courant du mois de février, voire à l’occasion du Tournoi des VI Nations. Cependant, il a fait son retour près de deux mois après la fin initialement supposée de sa convalescence, le 19 avril. Quelques jours après, Fabien Galthié et Patrick Arlettaz s’étaient par ailleurs rendus à Perpignan, en profitant pour prendre des nouvelles du joueur.

RUGBY. XV de France. Lucu - Jalibert, fantasme ou évidence chez les All Blacks cet été ?

Entre les dernières échéances internationales et cette tournée estivale cuvée 2025, Fabien Galthié a beaucoup axé sa communication sur l’idée de préserver les joueurs. Il avait même qualifié cette problématique “d’enjeu de santé publique”, dans un entretien accordé au Midi Olympique, avant la publication de la liste.

Cependant, l’avenir immédiat du colosse catalan avec le XV de France n’est pas pour autant figé. En effet, il est possible que Fabien Galthié ait laissé une semaine de repos au deuxième ligne de l’USAP, avant de convoquer le groupe qui se rendra en Nouvelle-Zélande, dimanche prochain. De fait, s’il se sent physiquement apte, Posolo Tuilagi pourrait bien participer à l’aventure tricolore en Océanie.

RUGBY. TOP 14. De retour sur les prés, Posolo Tuilagi se rate mais évite le pire