RUGBY. XV de France. Lucu - Jalibert, fantasme ou évidence chez les All Blacks cet été ?

Après la démonstration de la charnière de l’Union Bordeaux-Bègles en Champions Cup, Matthieu Jalibert et Maxime Lucu vont-ils s’envoler chez les All Blacks ?

Désormais, il ne reste plus que deux échéances majeures pour l’élite du rugby français. La phase finale de Top 14 et la tournée du XV de France en Nouvelle-Zélande, auquel ont peu ajouté une trépidante fin de saison de Pro D2. Ainsi, la liste de Fabien Galthié pour partir au pays des All Blacks risque de s’affiner et les noms de Matthieu Jalibert et Maxime Lucu s’affirment, même si l’opération pourrait se révéler compliquée.

Tout d’abord, des internationaux fréquemment utilisés en Bleu ou les finalistes de Top 14 ne sont pas censés prendre part aux tournées estivales. Néanmoins, une virée en Nouvelle-Zélande est une chose rare et les clubs, les joueurs concernés et la fédération française de rugby auraient des discussions en ce sens, pour permettre à tous les partis de trouver un terrain d’entente.

À l’instant T, les discussions semblent engagées, mais rien n’est décidé. Pour The Post, Florian Grill avait assuré que “des exceptions sont possibles” pour emmener des cadres en Nouvelle-Zélande. En parallèle, Fabien Galthié s’est publiquement refusé de prendre des joueurs dont l’intégrité physique est incertaine : “Franchement, si c’est pour se dégrader physiquement, nous mettre en danger jusqu’à 2027, ça n’a aucun intérêt”, confiait le sélectionneur au Figaro.

Lucu-Jalibert, à la place de Dupont-Ntamack ?

À l’heure actuelle, Matthieu Jalibert a déjà disputé 25 matches sur l’ensemble de la saison, dont deux sélections avec le XV de France. Moins préservé, Maxime Lucu est au four et au moulin depuis septembre. En neuf mois, il a disputé pas moins de 30 rencontres. Appelé à quatre reprises pour figurer sur une feuille de match des Bleus, le joueur de 32 ans est un indéboulonnable.

CHAMPIONS CUP. Une charnière qui fait la loi : Lucu et Jalibert taille patron

Ensuite, les deux hommes forts de la charnière de l’Union Bordeaux-Bègles, sacrée ce samedi en finale de Champions Cup à Cardiff, sont des incontournables du Top 14. Cependant, leur statut n’est pas tout à fait le même avec le XV de France. Pour ce qui est de Matthieu Jalibert, ses récents déboires en Bleus pourraient ne pas lui offrir le premier rôle à l’Aotearoa, s’il est en mesure de s’y rendre. Sauf si ceux qui le devancent dans la hiérarchie ne prennent pas part au voyage.

À la mêlée, l’équation est différente. Il y a un peu moins d’un an, en juin 2024, Maxime Lucu ne faisait même pas partie de la liste des 20 joueurs premiums annoncés par Fabien Galthié à L’Équipe. Désormais, son statut dans la hiérarchie semble s’être amélioré et le Bordelo-Béglais semble être passé devant Nolann le Garrec, dans l’ordre de préférence de Fabien Galthié. Le Basque a notamment profité de ses excellentes apparitions lors du dernier Tournoi des 6 Nations.

De plus, la concurrence toulousaine est remise en question. Connaissant quelques sérieux pépins physiques sur cette fin de saison, Romain Ntamack et Thomas Ramos pourraient être préservés. Le premier doit être opéré du genou gauche, qui semble un peu rouillé depuis quelques mois, et le second est touché à un mollet, pour une indisponibilité de quelques semaines. Évidemment, le rôle de numéro 9 est vacant jusqu’à la fin de l’année, suite à la rupture des ligaments croisés à un genou d’Antoine Dupont.

