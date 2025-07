Rugby. Une première depuis plus de 100 ans : ce (triste) record battu chez les Lions Britanniques

Triste record après triste record, le rugby gallois s'enfonce dans une crise. Et pour la première fois depuis plus de 100 ans, aucun joueur Gallois n'apparaît lors d'un match avec les Lions.

Le rugby gallois est au plus bas et les chiffres le démontrent jour après jour. Après une énième défaite ce samedi 5 juin, face au Japon, le Pays de Galles met fin à une série qui dure depuis plus de 100 ans, cette fois-ci avec les Lions britanniques et irlandais.

En effet, aucun joueur Gallois ne fait partie de l'équipe annoncée par Andy Farrell, qui va affronter les Brumbies ce mercredi.

RUGBY. Avec une 18ᵉ défaite de suite, le calvaire du pays de Galles s’éternise…

Our team to face the Brumbies in Canberra! 🦁#Lions2025 July 7, 2025

Une première depuis 1899

Pour la première fois depuis 1899, aucun joueur Gallois ne fait partie des 23 joueurs lors d'un match avec les Lions. Non pas un test match contre une nation majeure, mais un simple match de préparation comme en joue la sélection britannique et irlandaise.

Pour être plus précis, c'est sur les sols australien, néo-zélandais ou sud-aricain que l'on a plus vu une équipe des Lions sans Gallois depuis 1899.

Car les matchs que les Lions peuvent jouer autour des tests se déroulent sur le sol de la nation majeure qu'ils affrontent, mais aussi sur un autre sol, européen par exemple, comme cette année face à l'Argentine.

Jac Morgan, l'unique rescapté du Poireau

Il n'y avait pourtant pas beaucoup de Gallois dès la première liste des Lions. Seuls Tomos Williams et Jac Morgan avaient été appelés par Andy Farrell.

Le demi de mêlée s'étant blessé lors d'une rencontre le samedi 28 juin face à la Western Force, remplacé dans le groupe par Ben White, il ne reste plus que Jac Morgan comme porteur du maillot du Poireau avec les Lions. Pas sûr non plus qu'il ne participe à l'ensemble des 3 tests face aux Australiens, et là, ça serait certainement une première dans l'histoire.

Qu'elle paraît loin l'époque où Wyn Jones, Ken Owens, Alun Wyn Jones, Dan Biggar, Josh Adams et Liam Williams étaient tous titulaires pour le dernier test match face à l'Afrique du Sud en 2021.

