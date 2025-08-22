14 000 mètres de dénivelés positifs : les vacances étonnantes (et inspirantes) de ce joueur de Top 14

Après une saison 2024-2025 difficile sur le plan personnel, Nathanaël Hulleu a décidé de se ressourcer pendant les vacances en faisant... le GR 20.

Arrivé à Castres en 2023, en provenance de Vannes où il venait d'inscrire 17 essais en Pro D2 en 31 feuilles de matchs, Nathanaël Hulleu avait réalisé une très bonne première saison dans le Tarn.

23 feuilles de matchs en Top 14 dont 21 comme titulaire avec 9 essais à la clé, le joueur formé à Grenoble s'était imposé comme un titulaire à Pierre-Fabre. Il était également du voyage en Argentine avec les Bleus, remplaçant du match contre l'Uruguay avec France Développement.

Cependant, sa deuxième saison à Castres, en 2024-2025, fut bien plus compliquée. Seulement 11 matchs de Top 14 et 3 essais en prime, son rendement a été beaucoup moindre. En partie dû à l'intersaison qu'il a "mal géré" après son aventure en Bleus, déclare-t-il à ActuRugby.

J'avais beaucoup joué, et je ne me suis pas reposé. J'ai pris des vacances, mais je pense que j'ai mal géré. Et quand je suis revenu, j'ai pris un peu de poids. Bref, je n'ai pas été très performant et j'ai donc vachement moins joué. - Hulleu à ActuRugby à propos de l'intersaison 2024

Des vacances ultra-sportives... en randonnée, loin du rugby

À la suite de cette deuxième saison plus compliquée, "la plus difficile de sa carrière", poursuit-il, il s'est donc engagé dans un défi immense. Un défi que 40 % des gens abandonnent en cours de route : le GR20. La grande randonnée la plus connue et la plus dure d'Europe, qui traverse la Corse à travers les montagnes, du nord au sud, pour 180 km de marches et plus de 14 000 mètres de dénivelés positifs. Il s'y est donc aventuré au début de l'été, seul.

Un périple qui l'a challengé, au bon moment, après une saison où il n'était presque que "aligné à l'extérieur", les matchs "où l'équipe perdait", et l'avait donc usé mentalement. Mais surtout, des vacances loin de tout, qui lui ont permis de ne pas penser au rugby, ce dont il "avai[t] besoin", commente-t-il. Car, au lieu de penser à l'ovalie, "le soir, [il] pensai[t] au lendemain" et prévoyait son itinéraire.

J'ai pu me faire des potes aussi, rencontrer des gens à qui j'expliquais pourquoi je faisais ça seul. J'ai pu sortir de ma zone de confort, moi qui suis quelqu'un de vachement timide. Je pense que ça m'a fait un bien énorme.

"Plus en forme que jamais" : quelques kilos en moins et un mariage plus tard...

À l'issue de cette aventure qui aura duré 9 jours et qui, "au final, [lui] a vraiment fait du bien", déclare-t-il, Nathanaël Hulleu a terminé son périple en Corse par un mariage. En plein parcours, son coéquipier Antoine Tichit l'invite à son mariage qui se déroulait en Corse, dont la date correspondait à la fin du GR de l'ailier.

Un heureux événement où il a retrouvé de nombreux coéquipiers qui ont été surpris par son physique. "Quand mes coéquipiers m'ont vu, ils m'ont demandé ce que j'avais fait : j'étais tout maigre", raconte-t-il. Car à l'issue sa traversée, Hulleu avait perdu 6 kilos.

Le Castrais a maintenant repris l'entraînement avec des kilos en moins, même s'il en a retrouvé "environ 4", avoue-t-il. Il est aussi marqué physiquement. Une cicatrice au front à l'issue d'un malaise vagal, "le premier jour où il retrouve [ses] parents", qui lui a valu 7 points de suture. Qu'importe pour l'ailier, qui est désormais plus frais et apaisé, et qui n'a "jamais été autant en forme", conclut-il. Les prémices, peut-être, d'un renouveau pour Nathanaël Hulleu.

