COUPE DU MONDE. Classement, duels, forme actuelle : où situer les Bleues parmi les meilleures ?

Alors que le XV de France féminin entrera en lice samedi en soirée pour cette Coupe du monde 2025, les Bleues font partie des favorites de la compétition. Notamment en raison de leur statut, de leurs résultats internationaux et en Coupe du monde. La France a terminé 3e de 5 des 6 dernières éditions du mondial, et reste sur une 2e place au dernier Tournoi des 6 Nations.
Mais elles ne sont pas seules à être favorites. Il y a bien sûr les championnes en titre, les Black Ferns, ainsi que les meilleures au monde du moment, les Red Roses. Attention aussi au Canada, qui est une équipe dangereuse et pourrait bien créer la surprise.
COUPE DU MONDE. ''Pour que mes enfants soient pris en charge'' : des joueuses obligées de financer leur mondial par une cagnotte
La France 4e au classement World Rugby
Premier levier de comparaison : le classement World Rugby. Ce dernier répartit les nations selon leurs résultats en leur attribuant des points. Il est en constante évolution. Actuellement, l'Angleterre mène ce classement, et plutôt largement, avec 97,76 points.
Derrière, le Canada occupe la 2e place (90,13 pts), devant la Nouvelle-Zélande (88,74 pts). La France est donc 4e de ce classement avec 85, 72 points, mais loin devant l'Irlande (5e, 78,81 pts) et l'Australie (6e, 76,31 pts).
Coupe du monde. Un potentiel énorme selon Mayans, mais un défi collectif colossal pour le XV de France féminin
Et les confrontations directes ?
Après un classement, que certains jugent subjectif et non représentatif, il y a les faits : les confrontations directes. Face aux Black Ferns, les résultats sont mitigés mais convaincants. Les Bleues restent sur une défaite au Womens XV 2024 (36-14), nouvelle compétition destinée à opposer des nations de même niveau d'un continent différent plus souvent. Elles l'avaient cependant emporté au WXV 2023 (18-17).
Coupe du monde. L'Italie, match piège pour les Bleues ? Ce que démontrent les 5 derniers duels face aux Italiennes
Équipe en constante progression, le Canada met à mal le XV de France. Les 3e du dernier mondial sont sur une série de deux défaites consécutives face aux Canadiennes, lors des WXV 2024 (46-24) et 2023 (29-20). La dernière victoire des Tricolores face aux nord-américaines remonte à la Coupe du monde 2022 et le match pour la 3e place, remporté 36 à 0.
Enfin, face aux Anglaises, on le sait, les Bleues sont en difficulté. La France n'a pas gagné face aux XV de la Rose depuis 2018, qu'importe la compétition. Un triste constat qui peut tout de même être mis en relief avec le récent résultat lors du Tournoi des 6 Nations 2025 où les filles de Gaëlle Mignot avaient presque réalisé l'exploit à Twickenham (défaite 43-42). Et malgré la claque reçue en match de préparation (6-40), le XV de France est "une équipe qui marche à réaction", déclarait récemment Marine Ménager à L'Équipe. Soyez-en sûr, les Bleues donneront leur maximum pour aller chercher le titre. Coup d'envoi de leur mondial : samedi à 21h15, face à l'Italie.
RUGBY. COUPE DU MONDE. France - Italie, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Amis à Laporte
Malheureusement, je ne vois pas les Bleues dépasser les quarts... Les Française n'ont pas un staff à la hauteur de leur talent. En espérant être un oiseau de mauvais augure.
O'Livey
Non, quand même pas, le classement WR est plutôt représentatif des forces en présence. Il y a un premier groupe de 3 avec l'Angleterre, la NZ et le Canada (dans cet ordre), ensuite un trou, ensuite la France, ensuite un trou, ensuite l'Australie et les USA. On a un très gros manque de régularité, donc on n'est jamais à l'abri de se foirer contre (beaucoup) plus faible que nous, et on a le talent individuel pour être à part entière dans le premier groupe. Sauf que comme notre staff (actuel, mais aussi depuis quelques années) m'a l'air plutôt incompétent au vu des résultats comparé aux ressources à disposition, on arrive seulement à les concurrencer de temps à autres, mais on perd plus souvent qu'on ne gagne (presque systématiquement en fait). Mais on garde malgré tout une marge sur le groupe suivant. Ça fait de nous une tête de série, et donc on ne devrait pas tomber sur un des trois gros avant les demis. On reste très susceptible à un accident de parcours (type perdre en poule et donc tomber sur un gros dès les quarts, ou se chier face au petit qu'on devrait rencontrer en quart), mais ça reste quand même moins probable que d'accéder aux demis, pour ensuite se faire later par le gros qu'on y croisera (à priori l'Angleterre).
Amis à Laporte
FrançaiseS, je vous prie de bien vouloir excuser cette faute...
Ronnie64
Pareil, ça sent le possible naufrage, bon cela dit j'ai pas le pied marin non plus. ⛵