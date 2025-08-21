COUPE DU MONDE. Classement, duels, forme actuelle : où situer les Bleues parmi les meilleures ?

Alors que les Bleues font partie des favorites de ce mondial, où se situent-elles face aux autres nations majeures ? Qu'en est-il des dernières rencontres ?

Alors que le XV de France féminin entrera en lice samedi en soirée pour cette Coupe du monde 2025, les Bleues font partie des favorites de la compétition. Notamment en raison de leur statut, de leurs résultats internationaux et en Coupe du monde. La France a terminé 3e de 5 des 6 dernières éditions du mondial, et reste sur une 2e place au dernier Tournoi des 6 Nations.

Mais elles ne sont pas seules à être favorites. Il y a bien sûr les championnes en titre, les Black Ferns, ainsi que les meilleures au monde du moment, les Red Roses. Attention aussi au Canada, qui est une équipe dangereuse et pourrait bien créer la surprise.

COUPE DU MONDE. ''Pour que mes enfants soient pris en charge'' : des joueuses obligées de financer leur mondial par une cagnotte

La France 4e au classement World Rugby

Premier levier de comparaison : le classement World Rugby. Ce dernier répartit les nations selon leurs résultats en leur attribuant des points. Il est en constante évolution. Actuellement, l'Angleterre mène ce classement, et plutôt largement, avec 97,76 points.

Derrière, le Canada occupe la 2e place (90,13 pts), devant la Nouvelle-Zélande (88,74 pts). La France est donc 4e de ce classement avec 85, 72 points, mais loin devant l'Irlande (5e, 78,81 pts) et l'Australie (6e, 76,31 pts).

Coupe du monde. Un potentiel énorme selon Mayans, mais un défi collectif colossal pour le XV de France féminin

Et les confrontations directes ?

Après un classement, que certains jugent subjectif et non représentatif, il y a les faits : les confrontations directes. Face aux Black Ferns, les résultats sont mitigés mais convaincants. Les Bleues restent sur une défaite au Womens XV 2024 (36-14), nouvelle compétition destinée à opposer des nations de même niveau d'un continent différent plus souvent. Elles l'avaient cependant emporté au WXV 2023 (18-17).

Coupe du monde. L'Italie, match piège pour les Bleues ? Ce que démontrent les 5 derniers duels face aux Italiennes

Équipe en constante progression, le Canada met à mal le XV de France. Les 3e du dernier mondial sont sur une série de deux défaites consécutives face aux Canadiennes, lors des WXV 2024 (46-24) et 2023 (29-20). La dernière victoire des Tricolores face aux nord-américaines remonte à la Coupe du monde 2022 et le match pour la 3e place, remporté 36 à 0.

Enfin, face aux Anglaises, on le sait, les Bleues sont en difficulté. La France n'a pas gagné face aux XV de la Rose depuis 2018, qu'importe la compétition. Un triste constat qui peut tout de même être mis en relief avec le récent résultat lors du Tournoi des 6 Nations 2025 où les filles de Gaëlle Mignot avaient presque réalisé l'exploit à Twickenham (défaite 43-42). Et malgré la claque reçue en match de préparation (6-40), le XV de France est "une équipe qui marche à réaction", déclarait récemment Marine Ménager à L'Équipe. Soyez-en sûr, les Bleues donneront leur maximum pour aller chercher le titre. Coup d'envoi de leur mondial : samedi à 21h15, face à l'Italie.

RUGBY. COUPE DU MONDE. France - Italie, à quelle heure et sur quelle chaîne ?