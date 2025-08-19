Coupe du monde. Un potentiel énorme selon Mayans, mais un défi collectif colossal pour le XV de France féminin
Record de billets vendus, engouement inédit : 2025 sera historique. Mais les Bleues ont-elles les armes ? Crédit image : Screenshot Youtube FFR
330 000 billets déjà vendus : le Mondial féminin 2025 explose tous les records. Et les Bleues ? Marjorie Mayans livre son analyse sans filtre.

La Coupe du monde féminine 2025 n’a même pas encore débuté qu’elle est déjà entrée dans l’histoire : plus de 330 000 billets vendus, un record absolu qui confirme l’engouement grandissant pour le rugby féminin. De quoi placer l’événement comme un moment clé pour la discipline, et une opportunité immense pour les Bleues.

Des favorites, mais des Bleues capables de tout

Ancienne internationale et figure du rugby tricolore, Marjorie Mayans pose un regard lucide sur les forces en présence via La Dépêche : « Les Anglaises sont favorites, le Canada et la Nouvelle-Zélande en font partie aussi mais nos Bleues sont capables de renverser n’importe qui sur un match. » Une vérité qui colle parfaitement à l’ADN du XV de France : une équipe à réaction, capable de coups d’éclat, comme lors du dernier Crunch à Twickenham.RUGBY. ‘‘On est servi’’, le XV de France Féminin balayé par l’AngleterreRUGBY. ‘‘On est servi’’, le XV de France Féminin balayé par l’Angleterre

Car oui, individuellement, le potentiel est énorme. Mais, comme le rappelle Mayans, le défi est désormais d’exploiter pleinement le collectif. Et c’est bien là que se jouera la différence entre une demi-finale héroïque et un parcours historique.

Un Mondial décisif pour le rugby féminin en France

Pour l’ancienne troisième ligne, ce Mondial peut marquer un tournant : « J’espère que cette édition va accélérer l’évolution du rugby féminin. Des progrès ont été faits mais nous avons encore du retard. » Elle insiste : seule une performance majeure des Bleues peut réellement faire bouger les lignes et inspirer une nouvelle génération.

D’autant que l’Angleterre, pays hôte, a mis les petits plats dans les grands pour promouvoir l’événement. « Les Anglais ont bien fait la promotion de l’événement mais sans une performance des Bleues ça ne pourra pas impacter la discipline en France. »

Un rêve de joueuse

Pour Mayans, une Coupe du monde reste une expérience à part : « C’est à la fois un rêve et un aboutissement… une récompense pour tous les efforts entrepris. Ensuite, le but est de la gagner mais ça, nous n’y sommes jamais arrivées avec les Bleues. »RUGBY. Coupe du monde féminine : un nouveau protège-dents connecté à LED pour mieux détecter les chocsRUGBY. Coupe du monde féminine : un nouveau protège-dents connecté à LED pour mieux détecter les chocsAlors, 2025 sera-t-elle enfin l’année où le XV de France féminin franchira ce cap tant attendu ? Réponse dans quelques semaines, pour une édition qui s’annonce déjà épique. Le premier rendez-vous face à l'Italie ce samedi sera déjà très riche d'enseignements. 

