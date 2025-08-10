RUGBY. ‘‘On est servi’’, le XV de France Féminin balayé par l’Angleterre

En guise de préparation à la Coupe du monde 2025, le XV de France Féminin s’est fait dominer sans discussion par l’Angleterre (6-40), dans les Landes.

Avant la rencontre, le staff du XV de France Féminin annonçait la couleur sur ce match, ce samedi 9 août, à Mont-de-Marsan. “Il n'y a pas mieux comme adversaire que l'Angleterre pour savoir ce qu'on a encore à travailler”, confiait la co-entraîneuse Gaëlle Mignot à L’Équipe avant la rencontre. Cependant, le compte rendu de cette confrontation, pour préparer la Coupe du monde 2025, est bien triste : les Bleues ont été surclassées par l’Angleterre (6-40).

Sur l’ensemble de la rencontre, les Françaises n’ont pas inscrit un seul essai et leurs seules réalisations viennent de la botte de la Girondine Morgane Bourgeois. Sur quelques coups d’éclat, elles ont eu leur chance d’aller en Terre promise. Cependant, à la vue de la rareté de ces occasions, cela n’aurait pu changer l’issue du match. Dépassées et sous l’eau, les Bleues ont encore paru à une bonne distance des Anglaises, professionnelles, dans les duels et dans la capacité à rivaliser face à la puissance adverse.

Les joueuses venues d’outre-Manche ont inscrit six essais sur la totalité de la rencontre et cinq d’entre eux sont des purs essais d’avants, où les Anglaises ont fait jouer leur supériorité physique. Par exemple, les arrivées dans l’en-but de Morwenna Talling (3ᵉ), Amy Cokayne (15ᵉ), Maud Muir (37ᵉ) et de Lark Atkin-Davie (74ᵉ) se sont faites grâce à un maul. En toute fin de match, Lark Atkin-Davie s’offre un doublé après une séance de pick and go. Seul l’essai de Megan Jones (47ᵉ) s’est fait via une course, alors que les Bleues étaient à bout de souffle.

Le rugby est un jeu qui se gagne devant et même au stade André-et-Guy-Boniface, le rugby champagne reste au placard s’y le pack est en difficulté. Après la rencontre, Gaëlle Mignot renvoyait ses joueuses au travail, dans une déclaration relevée par Rugbyrama : “On est servi. Si on n’élève pas le niveau en allant chercher plus dans tous les secteurs, la suite de la compétition sera compliquée. Il nous reste quinze jours pour travailler.” D’un côté, le mur à franchir semble immense. De l’autre, les Bleues savent qu’elles peuvent renverser la vapeur.

La quête du XV de France Féminin

En effet, un match reste dans les têtes pour motiver le XV de France Féminin. Lors du dernier Tournoi des VI Nations, les Tricolores avaient tenu la dragée haute aux Anglaises à Twickenham (43-42), échouant à un point d’un exploit retentissant. Ce jour-là, elles avaient répondu à la puissance des Red Roses avec la vitesse et la technique qui faisaient leur charme, avec une hargne qui a fait honneur au maillot.

Gêner les vice-championnes du monde au sol et dans les airs, puis profiter de chaque ballon pour accélérer le jeu en leur faveur et profiter des turnovers. Voilà l’une des solutions que peuvent apporter les Bleues. Cependant, cela reste plus facile à dire qu’à faire. Quand l’Angleterre lance la machine, les solutions manquent. De plus, il semble compliqué d’imaginer voir le XV de France Féminin trouver une solution pour bloquer ces engrenages d’ici là.

Ainsi, il faut jouer avant que l’Angleterre ne joue, la doubler sur tout. “Je ne parlerai pas de puissance parce que, quand on regarde les performances sur le dernier Tournoi des 6 Nations, on avait dominé et on était à plus de 90 % de gain dans nos duels. Ça veut dire qu’on est capables de le faire et de rivaliser. Sauf que sur ce match, les fautes nous ont maintenues sous pression”, confie la co-entraîneuse après la rencontre. Les Bleues sont en mesure de jouer les premiers rôles, le mondial cherchera à le démontrer.

