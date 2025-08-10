RUGBY. ‘‘On est servi’’, le XV de France Féminin balayé par l’Angleterre

Avant la rencontre, le staff du XV de France Féminin annonçait la couleur sur ce match, ce samedi 9 août, à Mont-de-Marsan. “Il n'y a pas mieux comme adversaire que l'Angleterre pour savoir ce qu'on a encore à travailler”, confiait la co-entraîneuse Gaëlle Mignot à L’Équipe avant la rencontre. Cependant, le compte rendu de cette confrontation, pour préparer la Coupe du monde 2025, est bien triste : les Bleues ont été surclassées par l’Angleterre (6-40).
Sur l’ensemble de la rencontre, les Françaises n’ont pas inscrit un seul essai et leurs seules réalisations viennent de la botte de la Girondine Morgane Bourgeois. Sur quelques coups d’éclat, elles ont eu leur chance d’aller en Terre promise. Cependant, à la vue de la rareté de ces occasions, cela n’aurait pu changer l’issue du match. Dépassées et sous l’eau, les Bleues ont encore paru à une bonne distance des Anglaises, professionnelles, dans les duels et dans la capacité à rivaliser face à la puissance adverse.
XV de France féminin. Coupe du monde 2025 : les 32 Bleues retenues pour le Mondial en Angleterre
Les joueuses venues d’outre-Manche ont inscrit six essais sur la totalité de la rencontre et cinq d’entre eux sont des purs essais d’avants, où les Anglaises ont fait jouer leur supériorité physique. Par exemple, les arrivées dans l’en-but de Morwenna Talling (3ᵉ), Amy Cokayne (15ᵉ), Maud Muir (37ᵉ) et de Lark Atkin-Davie (74ᵉ) se sont faites grâce à un maul. En toute fin de match, Lark Atkin-Davie s’offre un doublé après une séance de pick and go. Seul l’essai de Megan Jones (47ᵉ) s’est fait via une course, alors que les Bleues étaient à bout de souffle.
Le rugby est un jeu qui se gagne devant et même au stade André-et-Guy-Boniface, le rugby champagne reste au placard s’y le pack est en difficulté. Après la rencontre, Gaëlle Mignot renvoyait ses joueuses au travail, dans une déclaration relevée par Rugbyrama : “On est servi. Si on n’élève pas le niveau en allant chercher plus dans tous les secteurs, la suite de la compétition sera compliquée. Il nous reste quinze jours pour travailler.” D’un côté, le mur à franchir semble immense. De l’autre, les Bleues savent qu’elles peuvent renverser la vapeur.
RUGBY. XV DE FRANCE. TF1 sort le grand jeu pour la Coupe du monde féminine
La quête du XV de France Féminin
En effet, un match reste dans les têtes pour motiver le XV de France Féminin. Lors du dernier Tournoi des VI Nations, les Tricolores avaient tenu la dragée haute aux Anglaises à Twickenham (43-42), échouant à un point d’un exploit retentissant. Ce jour-là, elles avaient répondu à la puissance des Red Roses avec la vitesse et la technique qui faisaient leur charme, avec une hargne qui a fait honneur au maillot.
Gêner les vice-championnes du monde au sol et dans les airs, puis profiter de chaque ballon pour accélérer le jeu en leur faveur et profiter des turnovers. Voilà l’une des solutions que peuvent apporter les Bleues. Cependant, cela reste plus facile à dire qu’à faire. Quand l’Angleterre lance la machine, les solutions manquent. De plus, il semble compliqué d’imaginer voir le XV de France Féminin trouver une solution pour bloquer ces engrenages d’ici là.
Ainsi, il faut jouer avant que l’Angleterre ne joue, la doubler sur tout. “Je ne parlerai pas de puissance parce que, quand on regarde les performances sur le dernier Tournoi des 6 Nations, on avait dominé et on était à plus de 90 % de gain dans nos duels. Ça veut dire qu’on est capables de le faire et de rivaliser. Sauf que sur ce match, les fautes nous ont maintenues sous pression”, confie la co-entraîneuse après la rencontre. Les Bleues sont en mesure de jouer les premiers rôles, le mondial cherchera à le démontrer.
COUPE DU MONDE. ''Se frotter à ce qui se fait de mieux'' : France - Angleterre, un vrai test sous fond de rivalité
gilbertgilles
Très bel exemple de langue de bois pratiquée par Gaëlle Mignot, dont on peut, par ailleurs, légitimement douter de ses capacités d'entraîneur. Idem pour Ortiz! Nos pauvres filles n'ont tout simplement pas existé et c'était pénible à voir! Ce staff me semble quand même porter une grande part de responsabilité dans le non jeu pratiqué! La défense sur ballon porté, ça se travaille et ce n'est qu'un aperçu des pistes d'amélioration, mais au lieu de cela j'ai l'impression que nos filles régressent sous la houlette de ce staff qui , par ailleurs, a l'air d'être satisfait de lui!
O'Livey
Plus ça va, plus j'ai de doute sur la compétence de ce staff. Des ces staffs en fait, les 3 derniers qui se sont succédé n'ont pas fait mieux. Cette équipe est en chute libre depuis 2022. Quand on voit la qualité individuelle des joueuses, et comme certains l'ont déjà mentionné, leur dominance outrancière en U20 et U18, y compris contre les anglaises, on peut se demander d'où vient cet écart. Certes, le professionnalisme anglais joue en leur faveur, mais cette équipe française n'est pas composée de peintres non plus. En 2020 on faisait pleine partie du TOP4 (avec l'Angleterre, les NZ et le Canada), loin au dessus de tous les autres. Maintenant, on ressemble à un niveau 1.5, où on est un peu toute seules. On est les seuls à pouvoir embêter le TOP3, mais sans jamais les battre, et on peut même perdre contre des équipes bien plus faibles. Et plus ça va, plus on se rapproche du reste du troupeau, quand les 3 premiers eux prennent de l'avance. Quand on voit le talent à disposition, ce n'est pas normal.
A noter aussi qu'on n'est pas seulement devenu une petite équipe, on est aussi arbitré comme tel. Pas que ça aurait changé grand chose à la rouste d'hier, mais j'ai quand même eu l'impression que n'importe quel faute française était pénalisée, aucune n'est passé ) travers, quand il y a eu un peu plus de tolérance pour les anglaises. Encore une fois, pas trop de conséquence sur un match comme celui d'hier, mais sur un match plus serré comme celui du dernier tournoi, ou n'importe quel autre où par miracle on arrive à être compétitive, les conséquences sont plus importantes. Et j'ai encore en tête ce match du dernier tournoi, où l'arbitrage m'avais particulièrement déplu.
alan75
Se cacher derrière les problèmes d'intendance ne sufit pas.
Les joueuses étrangères qui viennent jouer dans des équipes françaises (las Italiennes par exemple) ne viennent pas que pour notre art de vivre et notre bon air...
Contre les Canadiennes ç'eut été pareil, pourtant elles sont "amatrices".
Dans notre poule l'EdF a une cible dans le dos, lorsqu'on a vu le récent match des Sud-Afs contre les Néo-Z, on peut craindre, et pas que pour la beauté du jeu proposé.
Les Italiennes arrivent à nous faire déjouer et (pour cause !) connaissent notre jeu.
Il n'y a surtout pas de plan de jeu proposé et on a bien vu que les joueuses étaient désemparées, alors qu'elles connaissent leurs adversaires sur le bout des ongles et qu'une grande partie joue le restant de l'année dans le même club !
Qui a inventé cette bouillie de jeu? Où est le projet ?
https://www.ffr.fr/actualites/xv-de-france-feminin/gaelle-mignot-et-david-ortiz-le-rugby-feminin-est-sur-une-pente-ascendante
Apparemment l'équipe a des entraîneurs bien hydratés...
Car la dernière session des W.XV n'était déjà pas glorieuse (avant-dernière, 1 seul match gagné contreles USA. Le tournoi 2025 n'a été qu'un cache-misère.
Le plus drôle est que certains n'hésitent pas à incriminer Grill, alors qu'il a hérité de la patate (des?) chaude!
Ces Joueuses méritent le meilleur à tous points de vues. Elles ont prouvé qu'elles valent mieux que ça. VITE !
Hormis cela, la gestion des mêlées par l'arbitre, cependant restera un mystère pour moi, on ne peut même pas dire qu'elle ait avantagé l'une des équipes sur ces phases de jeu.
O'Livey
Oui, l'arbitrage des mêlées est particulièrement bizarre. La plupart du temps, le sifflet est parti dans le sens opposé de ce que je pensais. C'est vraiment un point que je n'arrive pas à cerner. Depuis quelques années, l'un de nos seuls points constants, c'est notre mêlée, qui est généralement très conquérante, même contre les anglaises. J'ai souvenir de matchs où la moitié sont écroulées, l'autre moitié, quand l'arbitre laisse jouer, on écrase tout. Quand une mêlée est écroulée, c'est systématiquement pénalité contre nous. Mais si dès qu'on laisse jouer, on prend l'ascendant, faudra m'expliquer pourquoi ce serait nous qui nous faisons pénaliser, si on est meilleures. Bon, hier c'était particulièrement illisible, j'ai souvenir d'une pénalité pour nous (une des rares fois où notre mêlée est récompensée) où franchement, j'aurais sifflé dans l'autre sens. Mais pour cet exemple, j'en ai 3-4 où ce fut l'inverse, les anglaises qui se retrouvent à récupérer une pénalité de manière assez miraculeuse, sur NOTRE introduction.
Amis à Laporte
S'il rien de sérieux n'est fait pour le rugby féminin, il ne restera qu'un rugby de l'exploit et nous devrons nous contenter de cela...
Amis à Laporte
J'espère qu'Amy Cokaine a passé un test anti-dopage.
pascalbulroland
...et qu'elle a été remise sur de bons rails...
alan75
A vue de nez ça alait pour elle.
pascalbulroland
Elle a franchi la ligne ( d'avantage ) plusieurs fois en effet...
jujudethil
Si elles ne savait pas sur quoi il fallait travailler maintenant c’est clair:
Sur tout …
Garou-gorille
Mont de Marsan morne plaine !
potemkine09
6 essais à 0. Outch.
Elles voulaient se frotter, elles se sont piquées.
Bon, à quand une LNR féminine ?
Yonolan
Ce match est la seizième défaite de rang des françaises contre les anglaises
Cela prouve le monde d'écart qui existe entre ces deux équipes..
Déjà du coté structurel avec une organisation "professionnelle" du coté anglais et du bricolage coté Français
Alors penser qu'on peut rivaliser me semble quand même relever de la méthode COUE même si nos fille sur un match à enjeu peuvent à l'honneur et à la fierté faire des choses magnifiques face à l'organisation et la puissance des Red Roses
On ne peut trop en vouloir à nos filles tellement ces deux équipes semblent évoluer dans des mondes différents
Par contre je n'ai pas le sentiment d'une équipe en progression quoiqu'en dise les deux entraineurs
Il va falloir, dès que les finances le permettront, se pencher sur une nouvelle approche de ce rugby domestique car le nombre de licenciées nous permettent de jouer les premiers rôles et avoir une organisation à la hauteur de ce que doit être le rugby féminin en France
pascalbulroland
Ce qui est encore plus frustrant, c'est qu'en U18 et U20 il y a de la relève et elles, elles gagnent face à leurs homologues Anglaises...et largement.
C'est bien quand on passe au rang supérieur que la différence se fait.
C'est LE grand chantier de l'avenir de la FFR pour moi.
Trouver les moyens d'avoir un championnat professionnel...
Ronnie64
Rien de neuf sous le soleil, ça sent déjà le pâté pour les Bleues.