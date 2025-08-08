COUPE DU MONDE. ''Se frotter à ce qui se fait de mieux'' : France - Angleterre, un vrai test sous fond de rivalité

Placé sous le signe de la préparation, le match France - Angleterre oppose deux équipes rivales qui voudront surtout se rassurer avant le début du mondial.

Le XV de France féminin entame ce week-end sa dernière étape dans la préparation à la Coupe du monde qui débutera le 22 août prochain. Pour leur premier et unique match de préparation, les Bleues ont donc fait le choix de l'Angleterre.

À Mont-de-Marsan, ce samedi 9 août, à 21h10, elles affronteront la meilleure nation mondiale, d'après le classement World Rugby, loin devant les autres. Le but ? "Se frotter à ce qui se fait de mieux", déclare Gaëlle Mignot à L'Équipe, entraîneuse des Bleues.

INSOLITE. Un chien un peu trop coquin : voilà comment cet ailier explosif a failli rater l’avion des All Blacks

Car ce XV de la Rose féminin, c'est LA bête noire des Bleues. La dernière victoire de la France face aux Red Roses remonte à 2018, que ce soit dans le Tournoi des 6 Nations, en Coupe du monde ou en simple test match. Les Bleues vont donc pouvoir se jauger à ce qui se fait de mieux sur la planète rugby, et elles devront être très précises car "la moindre erreur coûte cher" face à elles.

Se focaliser principalement sur le contenu

Et malgré 7 ans de disette face aux Anglaises, ce n'est peut-être pas demain que le XV de France les battra. Car, si Mignot ne se focalisera pas sur le résultat, c'est le contenu qui va lui importer. Les Bleues ont besoin "de se jauger", déclare-t-elle, alors que ça fait deux mois qu'elles n'ont pas joué.

Le but sera de retrouver le terrain et de simplement jouer pour, physiquement, être encore plus prêt. Puis de valider les points travaillés durant la préparation. Ce match servira à "faire un bilan clair" et à déterminer ensuite "sur quoi il faudra appuyer" pour les 15 prochains jours, jusqu'au match d'ouverture face à l'Italie.

Top 14. Transfert. Ovnis, parias et pépites : le Racing 92 fait sa révolution et veut grandir autrement

Des choix forts dans la composition d'équipe

Même si ce match a été placé sous le signe du test, nul doute que les joueurs de l'équipe de France souhaiteront plus que tout gagner afin de se mettre en confiance avant le début du mondial. Et dans ce but de faire monter le niveau physique, Gaëlle Mignot et David Ortiz alignent, à 3 exceptions près, le XV titulaire qui avait presque fait l'exploit à Twickenham en avril dernier.

Parmi elles, Carla Neisen, l'habituelle capitaine de France 7. Celle qui n'a plus été appelée depuis des années, et qui était "déjà très surprise d'être dans les 38", confie-t-elle à RugbyPass, fait partie du groupe de 32 qui participera à la Coupe du monde et est alignée d'entrée au centre à Mont-de-Marsan. Sa titularisation reflète le souhait de la part du staff "de voir des associations" alors qu'ils ont construit "des complémentarités entre certaines joueuses" depuis le début de la préparation.

Coup d'envoi à 21h10 samedi, sur France 4.

COUPE DU MONDE. France - Angleterre : 1er acte du Mondial féminin dès ce week-end !