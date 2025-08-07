COUPE DU MONDE. France - Angleterre : 1er acte du Mondial féminin dès ce week-end !

Les Bleues affrontent l'Angleterre ce week-end en match de préparation à la Coupe du monde. Voici les compositions d'équipe, avec du lourd de chaque côté.

On y est ! La Coupe du monde féminine approche petit à petit et le premier, et seul, match amical des Bleus se déroulera dès ce week-end. Le XV de France affrontera l'Angleterre à Mont-de-Marsan.

Pour cette première rencontre, les Françaises seront privées de leur cheffe de meute Pauline Bourdon-Sansus, suspendue pour des propos controversés sur l'arbitrage à la suite de la finale d'Élite 1. Elle manquera également le premier match de la compétition le samedi 23 août face à l'Italie.

Top 14. Transfert. Ovnis, parias et pépites : le Racing 92 fait sa révolution et veut grandir autrement

La grosse équipe dès le début

Avec seulement un match de préparation, Gaëlle Mignot et David Ortiz ne semblent pas avoir pour objectif de faire des tests. Si ce n'est juste en troisième ligne et au centre.

Devant, Deshaye et Bernadou sont alignés en pilier, avec Bigot au talon. Manaé Feleu sera bien présente et capitaine dans la cage, aux côtés de Madoussou Fall Raclot. Cette deuxième ligne devrait d'ailleurs être celle titulaire durant la compétition. L'autre sœur Feleu, Taeni est également titularisée en troisième ligne, avec les surprenantes Escudero et Champon.

''S'il m'appelle, j'y vais sans hésiter'' : Tuifua, les Bleus dans le cœur, les All Blacks en tête

En l'absence de Bourdon-Sansus, c'est Alexandra Chambon qui prendra le relais, associée à Carla Arbez. Habituellement 10, Lina Queyroi devrait couvrir le poste de 9 sur le banc, l'ouverture pour Lina Tuy. Au centre, là où la densité est énorme, c'est Carla Neisen qui est alignée avec Marine Ménager. Le groupe France compte aussi Nassira Konde et Gabrielle Vernier à ces potes.

Pas de surprise sur le triangle arrière. Morgane Bourgeaois, l'artilleuse en chef des Bleues, est titularisée en 15. Kelly Arbey et Joanna Grisez sont alignées d'entrée sur les ailes. À noter que le staff du XV de France a opté pour un banc en 6-2 pour cette rencontre.

TOP 14. Patrick Tuifua a trouvé son port d'attache : Toulon, la destination idéale

🔥 La 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼 des Bleues pour affronter l’Angleterre !



Rendez-vous à Mont-de-Marsan, le samedi 9 août à 21h10 pour vivre ce Crunch 👊



🎟️ Réserve ta place 👉 https://t.co/iLMQjxdsWj



📺 En direct sur France 4 pic.twitter.com/6AEJ0PVhLZ — France Rugby (@FranceRugby) August 7, 2025

L'Angleterre aligne du lourd aussi

Même son de cloche côté anglais visiblement. Car c'est la grosse équipe qu'aligne le XV de la Rose pour ce match amical. Avec notamment Botterman en première ligne et Zoé Aldcroft en troisième ligne, capitaine pour l'occasion. La charnière Natasha Hunt et Zoé Harrison est alignée tout comme la géniale Kildunne à l'arrière.

COUPE DU MONDE. À deux ans du Mondial 2027, les All Blacks récupèrent une de leur pièce maitresse

Coup d'envoi de la rencontre, samedi 9 août à 21h10. Le match se déroulera à Mont-de-Marsan et sera diffusé sur France 4.