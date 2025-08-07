COUPE DU MONDE. France - Angleterre : 1er acte du Mondial féminin dès ce week-end !
La France affronte l'Angleterre ce week-end en match de préparation à la Coupe du monde. © Crédit photo : screenshot youtube France Rugby
Les Bleues affrontent l'Angleterre ce week-end en match de préparation à la Coupe du monde. Voici les compositions d'équipe, avec du lourd de chaque côté.

On y est ! La Coupe du monde féminine approche petit à petit et le premier, et seul, match amical des Bleus se déroulera dès ce week-end. Le XV de France affrontera l'Angleterre à Mont-de-Marsan.

Pour cette première rencontre, les Françaises seront privées de leur cheffe de meute Pauline Bourdon-Sansus, suspendue pour des propos controversés sur l'arbitrage à la suite de la finale d'Élite 1. Elle manquera également le premier match de la compétition le samedi 23 août face à l'Italie.

La grosse équipe dès le début

Avec seulement un match de préparation, Gaëlle Mignot et David Ortiz ne semblent pas avoir pour objectif de faire des tests. Si ce n'est juste en troisième ligne et au centre.

Devant, Deshaye et Bernadou sont alignés en pilier, avec Bigot au talon. Manaé Feleu sera bien présente et capitaine dans la cage, aux côtés de Madoussou Fall Raclot. Cette deuxième ligne devrait d'ailleurs être celle titulaire durant la compétition. L'autre sœur Feleu, Taeni est également titularisée en troisième ligne, avec les surprenantes Escudero et Champon.

En l'absence de Bourdon-Sansus, c'est Alexandra Chambon qui prendra le relais, associée à Carla Arbez. Habituellement 10, Lina Queyroi devrait couvrir le poste de 9 sur le banc, l'ouverture pour Lina Tuy. Au centre, là où la densité est énorme, c'est Carla Neisen qui est alignée avec Marine Ménager. Le groupe France compte aussi Nassira Konde et Gabrielle Vernier à ces potes.

Pas de surprise sur le triangle arrière. Morgane Bourgeaois, l'artilleuse en chef des Bleues, est titularisée en 15. Kelly Arbey et Joanna Grisez sont alignées d'entrée sur les ailes. À noter que le staff du XV de France a opté pour un banc en 6-2 pour cette rencontre.

L'Angleterre aligne du lourd aussi

Même son de cloche côté anglais visiblement. Car c'est la grosse équipe qu'aligne le XV de la Rose pour ce match amical. Avec notamment Botterman en première ligne et Zoé Aldcroft en troisième ligne, capitaine pour l'occasion. La charnière Natasha Hunt et Zoé Harrison est alignée tout comme la géniale Kildunne à l'arrière.

Coup d'envoi de la rencontre, samedi 9 août à 21h10. Le match se déroulera à Mont-de-Marsan et sera diffusé sur France 4.

