TOP 14. Patrick Tuifua a trouvé son port d'attache : Toulon, la destination idéale

La jeune pépite française Patrick Tuifua effectue actuellement ses premiers pas à Toulon. Une destination qui semble idéale aussi bien sur le plan personnel que rugbystique.

Un an et demi en arrière, Patrick Tuifua était l'attraction du moment. Après ses performances remarquées avec le XV de France U20 durant le tournoi des Six Nations 2024, tout le monde voulait s'arracher le jeune talent de la génération 2004.

Ce dernier, né en Nouvelle-Calédonie et installé en Nouvelle-Zélande depuis ses 15 ans, était tiraillé entre la France et le pays du long nuage blanc. C'est ainsi que, malgré les propositions de l'hexagone, Tuifua avait décidé de rester chez les Kiwis.

Il évoluait alors dans la province des Hawke's Bay et avait intégré la filière de formation des Hurricanes, franchise du Super Rugby de Wellington. S'il avait fait la pré-saison avec eux, il n'a pas joué de la saison en Super Rugby. Ainsi, Toulon a annoncé son arrivée en avril dernier. Une destination pas anodine, qui semble presque même idéale pour le jeune troisième ligne.

La famille dans le coin

Né et ayant grandi en Nouvelle-Calédonie, Patrick Tuifua rejoint le sud de la France, une région qui présente des similitudes avec ses origines, du moins au niveau du climat. Il rejoint également une partie de sa famille qui est dans le coin.

En effet, depuis son arrivée début juillet, il loge chez sa grande sœur, à La Valette-du-Var, dans la banlieue de Toulon. Cette dernière est installée en métropole puisqu'elle travaille depuis 3 ans à Marseille. Ses parents ont aussi fait le voyage avec lui.

Président du club de la JSL Normandie rugby, dit aussi les Vikings, l'un des plus importants de Nouméa, son père en a notamment profité pour signer un partenariat avec Toulon. Comme de nombreuses équipes de l'hexagone, le RCT investi dans le rugby néo-calédonien. Et puisque sa famille semble très active dans le coin, Patrick Tuifua possède également un cousin qui évolue chez les cadets toulonnais.

Le RCT compte sur lui

Au-delà des aspects personnels et mentaux, liés au dépaysement, le choix du RCT suit une certaine logique sur le plan rugbystique. Pierre Mignoni a récemment confié que Toulon suivait Tuifua "déjà avant qu'il apparaisse avec les moins de 20 ans." L'intérêt toulonnais n'est donc pas tout récent.

On voulait absolument qu'il vienne, ça n'a pas été simple... C'est un joueur [...] avec un gros potentiel pour son âge. Je pense que le championnat français est fait pour lui - Pierre Mignoni

S'il n'a pas joué avec les Hurricanes en raison d'une blessure, mais aussi car "ils ne sont pas très tournés vers les jeunes", indique Tuifua, à Toulon ce ne devrait pas être le cas. Outre le fait que Mignoni apprécie son profil et le suit depuis longtemps, l'entraîneur toulonnais a récemment avoué que le RCT "n'a pas recruté à certains postes car [il] se nourrit de [ses] Espoirs."

Avec la blessure longue durée d'Ollivon, absent pour le début de la saison, et le départ de Le Corvec, non remplacé, Tuifua devrait être intégré à la rotation en troisième ligne. Ce pourrait, et devrait, aussi être le cas de Joé Quere-Karaba ou Mikheili Shioshvili au même poste.

