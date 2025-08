TOP 14. TRANSFERT. Le RCT bientôt avec la paire de centres de l’équipe d’Italie ? Un joueur y travaille

Le club varois a d’ailleurs bien tenté de faire venir Menoncello dès cette saison sur la Rade, mais les dirigeants Trévisans se sont assurés que leur prodige aille au bout de son contrat.

C’est un dossier qui anime le Top 14 depuis le début de l’année. Étincelant avec l’Italie durant le Tournoi des 6 Nations, régulier avec son club de Trévise, le 3/4 centre Tommaso Menoncello demeure, de fait, l’un des joueurs les plus courtisés d’Europe.

Notamment de l’autre côté des Alpes où les Italiens ont de nouveau la côte depuis quelques années. C’est ainsi que le puissant (1m87 pour 105kg) joueur de bientôt 23 ans a l'embarras du choix : rester dans le nord italien, chouchouté par sa fédération, ou signer chez un cador français.

À ce titre, il est clairement établi que le RCT - qui se cherchait un centre percutant - a fait de lui sa priorité depuis des mois afin de remplacer le All Black Leicester Fainga’anuku. Le club varois a d’ailleurs bien tenté de le faire venir dès cette saison sur la Rade, mais les dirigeants Trévisans se sont assurés que leur prodige aille au bout de son contrat.

Brex pousse

Alors, "Tommy" rejoindra-t-il le Var la saison prochaine ? Une recrue toulonnaise y travaille, en tous cas. Juan Brex, qui vient de débarquer au RCT Campus, aimerait réformer la paire de centres de l’Italie en club.

"Oui, on en a parlé. Je lui ai dit que je voulais qu’il vienne jouer avec moi. Pour moi, c’est sans doute un autre rêve que d’être dans la même équipe de Tommy… Encore une fois! Après, il faut avant tout qu’il fasse ce qu’il veut et qu’il soit heureux, car c’est sa carrière. Donc on verra. Mais j’espère qu’il viendra car ça pourrait être incroyable d’avoir Tommy ici", explique-t-il pour Var-Matin.

La Rochelle serait encore également sur le coup - contrairement au Stade Toulousain - d’après le Midi Olympique, mais voilà qui pourrait donner un coup d’avance au RCT dans sa démarche.

D’autant que l’été prochain, Jérémy Sinzelle devrait selon toute vraisemblance raccrocher et laisser un gouffre au centre de l’attaque varoise, malgré l’émergence d’Oliver Cowie et la potentielle montée en régime d’Antoine Frisch.