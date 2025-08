4400 minutes et 37 essais : qui est cet indéboulonnable de ProD2 qui devrait rejoindre le Top 14 la saison prochaine ?

Adrien Lapègue reste sur 37 essais inscrits sur les 2 derniers exercices de ProD2, en 4430 minutes de jeu. Indispensable.

Malgré des débuts plutôt prometteurs en Top 14, il n’a pas le nom le plus le plus ronflant de l’Hexagone. Le physique non plus, d’ailleurs, avec son gabarit de monsieur tout le monde (1m81 pour 88kg) et son casque vissé sur la tête.

C’est ainsi qu’il choisit d’aller en ProD2 en 2022, afin de progresser, glaner du temps de jeu et pourquoi pas changer de statut dans ce championnat si formateur. Conscient que son avenir serait à l’époque barré dans l’élite du rugby français malgré un temps de jeu croissant (4 matchs, puis 10, 11 et 12) sur ses 4 premières saisons avec les pros au Stade Français et même un appel avec les Barbarians Français fin 2021.

Grand bien lui en a pris puisque Adrien Lapègue a depuis coché toutes les cases et est devenu une référence en ProD2. Après un premier exercice un peu timoré (4 essais en 18 matchs) et dans le sillage de Provence Rugby qui atteint les phases finales de la division pour la première fois de son histoire, il passe un cap et plante 17 banderilles en 30 matchs lorsque son ami Arthur Coville le rejoint au pied de la Sainte-Victoire.

À tel point que le natif des Landes a encore fait mieux la saison passée et reste donc sur 37 essais inscrits sur les 2 derniers exercices de ProD2, en 4430 minutes de jeu. Car oui, ce joueur de caractère est aussi l’élément le plus utilisé de l’antichambre du Top 14 depuis 2 ans. Indispensable.

Le Top 14 quoi qu'il arrive ?

Frustré d’avoir une nouvelle fois été éliminé demi-finale par Grenoble et après avoir frôlé le record de 21 essais sur une saison du Portugais Raffaele Costa Storti, nul doute que Lapègue aura les crocs en 2025/2026. Et sera une nouvelle fois l’un des éléments moteurs de Provence Rugby, dont le recrutement témoigne des ambitions.

Dans le but de revenir en Top 14 l’année prochaine, avec cette fois la maturité nécessaire. Auquel cas, si les Noirs venaient à manquer de nouveau la montée, nul doute que le garçon formé à Bayonne ne manquerait pas d’opportunités pour y rejoindre l’élite de son côté. Lui qui sera en fin de contrat à la fin de saison 2025/2026…