RUGBY. Après 7 saisons au Stade Toulousain, ce sécateur rentre au bercail

Devenu un joueur d’expérience au Stade Toulousain, Alban Placines a décidé de revenir dans son club de cœur : le Biarritz Olympique.

C’était un transfert attendu dans le Pays basque, mais qui a mis du temps à être officialisé. Sur les premiers jours de ce mois d’août 2025, Alban Placines et le Biarritz Olympique ont acté le retour au bercail du troisième ligne. Après une belle épopée au Stade Toulousain, il signe de nouveau dans le club qui l’a lancé sur le circuit professionnel.

Pourtant, tout n’a pas été simple dans cette affaire. Depuis plusieurs mois, le joueur est annoncé sur le retour au BO. Cependant, un nouvel acteur est venu interférer dans cette discussion : l’US Dax. En effet, le club landais voulait s’attacher les services du joueur de 32 ans, avec une place de choix au sein de son beau projet sportif, mais c’est finalement le choix du cœur qui a pris le dessus.

Alban Placines est prêt à venir en aide au Biarritz Olympique, en difficulté sportive et financière. “Le club a toujours gardé une place à part dans mon parcours, et pouvoir y revenir aujourd’hui a beaucoup de sens. Je suis très heureux de retrouver Aguilera, les supporters et cette ferveur que je n’ai jamais oubliée. Après 7 ans au plus haut niveau, j’ai envie de m’investir pleinement dans le projet du BOPB et d’apporter toute mon expérience. J’espère rendre au club tout ce qu’il m’a donné à mes débuts”, confie-t-il dans un communiqué officiel.

Placines en terrain conquis

De son côté, le club rouge et blanc s’est félicité du retour à la maison d’un “enfant du club”. La durée du contrat n’a pas été rendue publique. Né à Biarritz, Alban Placines a commencé le rugby dans le Béarn. Jusqu’à ses 10 ans, il a appris à manier la gonfle à l’US Coarraze Nay, puis il s’est démarqué avec les équipes jeunes de la Section Paloise, entre 2003 et 2010.

À 17 ans, Alban Placines signe ensuite au Biarritz Olympique. Il a terminé sa formation au Pays basque et s’est offert pas moins de 80 matchs avec les professionnels pour lancer sa carrière. Vers ses 25 ans, il commence à attirer l’œil de certaines grosses écuries de Top 14. Parmi elles, le Stade Toulousain se démarque et signe le joueur en 2018, alors que les Rouge et Noir s’apprêtent à retrouver leur meilleur niveau.

Entre 2018 et 2025, il a ainsi évolué sous les ordres d’Ugo Mola, en Haute-Garonne. Durant son passage dans la Ville rose, il a joué avec le maillot rouge et noir à 126 reprises. Joueur vaillant, il a notamment été très utilisé à l’occasion des doublons, lorsque la majorité de la troisième ligne titulaire s’envolait vers Marcoussis. Sur ces périodes cruciales dans une saison de Top 14, il a même déjà été désigné capitaine.

Sur sept saisons, il participe aux incroyables épopées du Stade Toulousain en Top 14 et en Champions Cup. Sur la scène nationale, il remporte cinq titres, en 2019, 2021, 2023, 2024 et 2025. Au niveau international, il a soulevé la Champions Cup à deux reprises, en 2021 et 2024. Pour sa dernière année à Toulouse, le flanker a inscrit son nom dans les livres d’histoire en faisant partie du seul effectif à avoir réussi à gagner trois Championnat de France de première division consécutifs, sous l’ère professionnelle.

