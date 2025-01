TOP 14. 7 mois plus tard, il retrouve le Stade Toulousain pour son 119ᵉ match en Rouge et Noir

Écarté des terrains après une grosse blessure à un genou, Alban Placines a pu porter de nouveau la tunique du Stade Toulousain en Top 14.

C’était une absence de longue date. Le 8 juin 2024, Alban Placines quittait le terrain avec une grimace, celle des (très) mauvais jours. Pour cause, il était victime d'une rupture du ligament interne du genou gauche. Cette blessure l’écartera des terrains pour un long moment, 7 mois et 17 jours exactement.

Ce samedi 25 janvier, Alban Placines foulait de nouveau la pelouse d’Ernest-Wallon, sous les applaudissements du public. Face à Montpellier (victoire 27-17), il disputait son premier match de Top 14 avec le Stade Toulousain de la saison. Depuis son arrivée en Haute-Garonne en 2018, il n’en est pas à ses débuts et a déjà porté le maillot rouge et noir à 119 reprises.

Placines, rouage du turnover en Top 14

De plus, son retour se fait sans nul doute au meilleur des moments. Pour cause, le Stade Toulousain manque de ressources en troisième ligne, au moment des échéances internationales. François Cros, Anthony Jelonch et Alexandre Roumat, ou encore Joshua Brennan et Thibaud Flament qui peuvent dépanner au poste, sont convoqués à Marcoussis pour le Tournoi des VI Nations.

Mais cette situation, Alban Placines la connaît bien. En effet, le Basque est un habitué des doublons de Top 14 avec le Stade Toulousain. Ce dernier a souvent été un maillon essentiel d’Ugo Mola et son staff durant cette période. Par son leadership, il a accompagné les jeunes pousses du club dans leurs premières apparitions.

Ces dernières saisons, il a même obtenu le capitanat à plusieurs reprises en l’absence des internationaux. “J’ai été capitaine à Biarritz et je n’imaginais pas alors que je serais capitaine au Stade Toulousain quelques années plus tard. Ce sont toujours des échanges hyper intéressants avec les coaches. C’est un rôle que j’aime bien. Je prends plaisir à échanger pour créer une unité”, déclarait-il à la Dépêche du Midi en avril 2023.

Une dernière danse au Stade Toulousain

Aujourd'hui, Alban Placines n’est plus un nouveau au Stade Toulousain. Sept ans plus tard, il a remporté pas moins de quatre Bouclier de Brennus, en 2019, 2021, 2023 et 2024. En dehors du Top 14, le flanker a aussi vu son équipe soulever à deux reprises la Champions Cup, en 2021 et 2024. Cependant, l’aventure toulousaine devrait bientôt arriver à son terme.

En effet, le contrat du joueur avec le Stade Toulousain se termine à l’été 2025. Selon les dernières rumeurs, la formation des Sept-Deniers ne souhaiterait pas prolonger son bail avec Alban Placines. À 31 ans, le joueur formé à la Section Paloise devrait néanmoins trouver un nouveau point de chute. Natif de Biarritz, le troisième ligne devrait retourner dans sa ville d’origine pour y finir sa carrière.

