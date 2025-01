TRANSFERT. Colomiers fait son marché au Stade Toulousain : trois talents bientôt en Pro D2 ?

Colomiers a pour habitude de se servir dans l'effectif toulousain grâce aux bonnes relations entre ces deux clubs. Trois espoirs pourraient débarquer en prêt.

En pleine course à la qualification cette saison, Colomiers ne perd pas de temps et prépare déjà l’avenir avec un mercato ambitieux. Le club a officialisé cette semaine trois recrues d’envergure et discute d’autres renforts, notamment avec le Stade Toulousain.

Trois signatures pour solidifier le pack

La première recrue est Atonio Ulutuipalelei, pilier de Bourg-en-Bresse de 27 ans, formé au Racing 92 et passé par Rennes et Vannes. Il rejoint Colomiers pour deux ans, apportant sa puissance et son expérience.

Autre renfort dans le cinq de devant, Federico Lavanini, deuxième ligne argentin de 26 ans et frère de l’international Tomas Lavanini. Enfin, Luka Plataret, solide troisième ligne de Nevers, a signé pour trois ans, confirmant la volonté du club de renforcer son pack.

Des prêts en discussion avec Toulouse

Selon les informations de La Dépêche et grâce à des relations privilégiées avec le Stade Toulousain, Colomiers pourrait accueillir plusieurs jeunes talents en prêt. Parmi eux, l’ouvreur prometteur Valentin Delpy, qui a fait sensation lors de son match en Top 14 contre La Rochelle. Son prêt serait une belle opportunité pour compenser le départ à la retraite de Brett Herron.

Le talonneur Ian Boubila, sous contrat avec Toulouse jusqu’en 2026 et actuellement prêté à Provence Rugby, pourrait aussi rejoindre la Colombe. Enfin, le jeune deuxième ligne Raphaël Portat est également en discussions pour un prêt.

Prolongations et stabilité

En parallèle, Colomiers s’assure de conserver ses cadres en prolongeant des éléments clés comme les piliers Pierre-Emmanuel Pacheco et Robin Bellemand, le talonneur Pablo Dimcheff, et le centre Baptiste Serrano.

Un mercato ambitieux

Avec ces recrutements et prolongations, Colomiers affiche clairement ses ambitions pour la prochaine saison. L’objectif ? Consolider sa place dans le haut du tableau de Pro D2 et viser les phases finales. Le club, fort d’une vision et d’un recrutement stratégique, s’arme pour s’inviter dans la lutte pour la montée.