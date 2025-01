SIX NATIONS. Comment le Stade Toulousain met (subtilement) la pression à Fabien Galthié ?

Fabien Galthié est sous le feu des projecteurs à quelques jours de son sixième Tournoi des Six Nations : il est attendu au tournant par Mola, Dupont et Cros.

Le Tournoi des Six Nations 2025 commence dans une semaine et le staff des Bleus s’affaire pour préparer son équipe avant le premier match face aux Gallois. Mais avant même le début de la compétition, plusieurs membres du Stade Toulousain ont mis la pression sur le sélectionneur, plus ou moins discrètement.

Ugo Mola ne mâche pas ses mots

C’est avant tout le manque de palmarès des Bleus pendant le mandat de Fabien Galthié qui est ciblé. Le manager Ugo Mola n’a pas manqué de le souligner dans La Dépêche :

"Je vous rappelle que cette génération n’a réalisé qu’un Grand Chelem en cinq ans, donc il faudrait peut-être qu’ils se bougent un peu !"

Il faut bien avouer que le grand public commence à s’impatienter. D’autant plus lorsqu’on observe la domination de l’UBB et du Stade Toulousain chaque week-end sur la scène européenne. Les deux meilleures équipes de la phase de poule de Champions Cup n’ont fait de cadeau à personne, enchainant les matchs à plus de 60 points marqués !

Bonne nouvelle, ce sont des joueurs français qui réalisent ces exploits, Galthié a donc à sa disposition une génération exceptionnelle, presque jamais vue en France. Le capitaine Antoine Dupont en remet une couche dans L’Equipe :

« Sur les cinq dernières années, on finit quatre fois seconds. À la Coupe du monde, on perd en quarts. Il y a beaucoup de déception quant au palmarès de cette équipe, au vu de son potentiel. »

"Il manque des trophées"

Voilà qui annonce la couleur. Le demi de mêlée du XV de France ne viendra pas pour faire de la figuration lors de cette édition 2025. Son partenaire François Cros lui emboite le pas dans les colonnes de Rugbyrama :

« Il manque des trophées, on aimerait avoir un palmarès plus étoffé »

Les stars du Stade Toulousain, habituées à gagner au moins un trophée chaque saison, ne tolèrent plus l’inefficacité des Bleus. Ces déclarations sont évidemment à nuancer dans le sens où l’équipe de France joue beaucoup moins de compétitions différentes qu’un club. Mais le constat est sans appel : Galthié n’a remporté qu’un titre sur sept possibles depuis 2020.

