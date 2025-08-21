TOP 14. Comment le fonctionnement du Stade Toulousain inspire les Rochelais pour performer

Au Stade Rochelais, l’heure est au renouveau. Le club mise sur ses jeunes pour préparer l’avenir, reposer ses cadres et suivre le modèle toulousain : une saison ne se gagne pas qu’avec 15 ou 23 joueurs.

« Il faut intégrer plus de joueurs »

Au Stade Rochelais, on veut s'inspirer du modèle toulousain pour être performant tout au long de l'exercice. Et surtout pour mieux gérer les hommes. L’idée ? Impliquer plus de joueurs sur une saison.

Pas seulement les cadres et internationaux, mais aussi les jeunes prêts à prendre le relais. Objectif : rester performant même quand les titulaires sont en tournée, blessés ou au Tournoi des Six Nations.

TOP 14. ''Je ne suis pas bodybuilder'', 5 semaines sans ballon : l’été rochelais aux allures de camp militairePaul Boudehent l’affirme sans détours via L'Equipe : « Je crois d'abord qu'il faut qu'on intègre plus de joueurs dans l'effectif. Une saison ne se fait pas qu'avec 15 ou 23 mecs. […] Sauf que si tu n'as pas mis ces jeunes-là dans des conditions favorables avant, c'est compliqué. » Pour lui, préparer les jeunes et les mettre dans le bain est crucial. « Là où les Toulousains se mettent dans un confort extraordinaire, c’est quand ils gagnent des matches de doublons sans leur équipe type. »

Des points qui pèsent lourd dans la balance en fin de saison régulière. Qualifiés directement pour les demi-finales avant même la 26e journée, les Toulousains ont pu gérer leurs forces et surtout préparer les matchs couperets. Déterminant. Ainsi, en février dernier, le futur triple champion de France avait déjà fait jouer 52 joueurs !

Du sang neuf et de l’insouciance

Les nouvelles recrues et les Espoirs apportent une énergie nouvelle. « Faire la prépa avec vachement de jeunes, c’est super. Tu vois des nouveaux visages, tu crées de nouveaux liens. Ça faisait plusieurs années qu’on ne renouvelait pas vraiment l’effectif », explique Boudehent. Cette bouffée d’air frais apporte du lâcher-prise, essentiel au rugby : « Pour performer, il faut être libéré et garder du plaisir. »

Impliquer les jeunes permet aussi de gérer les corps et les esprits. Boudehent insiste : « Nous aussi, les joueurs expérimentés, on doit les aider à s’aguerrir. C’est trop dur de les mettre devant le mur en leur disant : “Vous n’avez pas joué depuis six mois, mais on compte sur vous.” » Une démarche collective, pour que chacun progresse. TOP 14. Le constat brutal de Grégory Alldritt : le Stade Rochelais est-il rentré dans le rang ?À quelques semaines du Top 14, La Rochelle change de visage. Plus jeune, plus dynamique, capable de tourner son effectif. Le message est clair : l’intégration des jeunes est la clé pour retrouver le haut du tableau. Davit Niniashvili et Nolann Le Garrec, comme les autres, sont prêts à briller, sans pression, avec insouciance et envie.