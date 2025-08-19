Et le titre du plus gros cartoucheur du monde en 2024/2025 est attribué à… un 3ème ligne du XV de France

Un Français est, statistiquement parlant, plus gros cartoucheur des 4 grands championnats de la planète en 2024/2025 (et ce n’est ni Fischer, ni Jelonch).

Sur le terrain, il aime couper du bois, cisailler, charcuter. Il joue 3ème ligne, est international français et possède des bras de maçon.

Le 3ème ligne de La Rochelle a clairement passé un cap la saison dernière. Devenu titulaire indiscutable avec le XV de France , le natif du Maine-et-Loire a impressionné par sa capacité à dominer physiquement ses adversaires au niveau international.

Opta Analyst sur son site très bien fourni , le flanker de 25 ans est le joueur qui réalise le plus de En club, c’est encore plus fort, puisque d’après les données recensées parle flanker de 25 ans est le joueur qui réalise le plus de plaquages offensifs dans les 4 grands championnats mondiaux.

97% de réussite

La saison passée, il a ainsi infligé 36 plaquages dominants à ses adversaires, juste devant le Bayonnais Rodrigo Bruni et le Palois Sacha Zegueur . Ainsi, l’homme aux plus gros biceps du XV de France a dominé les collisions défensives dans 24,5% des cas et réussi plus de 97 % de ses tentatives de plaquages, ce qui outrepasse largement la concurrence parmi les joueurs ayant réalisé au moins 100 plaquages dans leur championnat en 2024/2025. Bestial !

Des données chiffrées qui montrent l’importance de Paul Boudehent sur un terrain avec La Rochelle, comme avec l’équipe de France. Dont il est devenu le titulaire en puissance en numéro 7 grâce à sa défense, bien sûr, mais aussi sa capacité à avancer en permanence ballon en main grâce à sa force herculéenne dans le haut du corps notamment.

Bref, un client qui ne cesse de prendre du volume, dans tous les sens du terme. Et ça n’est pas pour déplaire à Fabien Galthié…