FINALE TOP 14. VIDÉO. Revivez le match XXL du bout de bois Anthony Jelonch face à l’UBB

Le Gersois était en mission au stade de France. Tel un mort de faim, Jelonch s’est appliqué à remporter chaque collision et à marquer l’adversaire, en défense comme en attaque.

Il l’attendait avec impatience, cette finale. Après avoir surmonté 2 graves blessures au genou, perdu sa place d’indiscutable en équipe de France et manqué les 3 dernières finales du Stade Toulousain depuis son arrivée en Haute-Garonne, Anthony Jelonch était titulaire en numéro 8 face à l’UBB.

"C'était le rêve... Il me tardait de faire une finale avec le Stade toulousain. Et elle fut extraordinaire", lâchait le principal intéressé au micros de Canal Plus sur place, quelques minutes après le coup de sifflet final.

‘‘Dupont a beaucoup insisté’’ pour recruter cet ancien de ProD2, devenu indispensable au Stade ToulousainAlors, Jelonch n’a pas laissé passé sa chance. Dès les premiers impacts, on comprit que le Gersois était en mission au stade de France. Tel un mort de faim, le 3ème ligne s’est appliqué à remporter chaque collision et à marquer l’adversaire, en défense comme en attaque.

Je fonce tout droit et je baisse la tête

Car une fois n’est pas coutume, c’est probablement avec le ballon que le "placard" du Stade Toulousain a le plus impressionné. Ultra-disponible, dynamique et courageux, on ne compte plus le nombre de fois où il a baissé la tête pour viser le rideau défensif bordelais.

A l’image de ses relais dans l’axe, de ses charges après touche ou de son essai où il coupe la ligne avec un timing et une détermination remarquables. Idem sur un renvoi après l’heure de jeu où il casse 2 plaquages avant de relever le ballon pour Cramont.

Une tête de gentil avec une dégaine de facteur qui fait du MMA avec un ballon ovale.

Rarement vu un mec jouer littéralement sa vie sur chaque impact.



15 mois d'absence sur les 28 derniers mois, deux croisées et… enfin, une première finale avec le Stade 🏆

Bref, l’ancien castrais est bel et bien revenu à son meilleur niveau. Celui d’avant sa blessure en début d’année 2023. À tel point qu’on aurait aimé le voir en Nouvelle-Zélande en juillet pour châtier du All Black.

Mais peut-être que vu sa débauche d’énergie pendant 100 minutes en finale, il valait mieux laisser au guerrier l’opportunité de savourer et de ses reposer. Pour mieux remuer de la viande dès la rentrée prochaine, et retrouver une place de titulaire avec le XV de France en novembre ?