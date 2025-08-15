Louis Bielle-Biarrey : 13 essais, une saison à toute berzingue, une compilation vidéo qui régale

Du Top 14 au XV de France, Louis Bielle-Biarrey a empilé les essais : 13 en championnat, et toujours ce sens du timing qui fait la différence. Revivez sa saison en vidéo.

13 essais et une saison XXL

On savait qu’il avait des cannes de feu. Mais cette saison 2024/2025, Louis Bielle-Biarrey a mis tout le monde d’accord : 13 essais en Top 14, meilleur marqueur du championnat, et toujours cette capacité à transformer une simple opportunité en action décisive.

Que ce soit sur un ballon de récupération, une combinaison millimétrée ou un simple coup de pied à suivre, le Bordelais a fait parler sa vitesse, sa vista et son sang-froid. Pour les défenses adverses, c'était un peu comme tenter de plaquer une anguille… mais avec des pointes à 36 km/h voire près de 38 km/h, comme son record.

Et ce n’est pas que l’UBB qui a profité de ses fulgurances. Bielle-Biarrey a aussi brillé avec le XV de France, enchaînant les matches, les kilomètres et les franchissements. Résultat : une saison rincée, comme il l’avouait lui-même, mais un compteur d’essais qui parle pour lui.

La vidéo qui régale

Pour revivre ses 13 réalisations, rien de mieux qu’une compilation qui enchaîne les fulgurances. Appuis courts, crochets dévastateurs, courses tranchantes… et surtout cette finition qui fait toute la différence dans le rugby de haut niveau.

Chaque essai raconte une histoire : le timing parfait, la lecture du jeu, l’instinct du finisseur. Des gestes simples en apparence, mais qui demandent une lucidité et une technique chirurgicale.

On retiendra aussi sa régularité : pas d’explosion ponctuelle, mais un fil rouge tout au long de la saison. L’ailier de 22 ans a répondu présent dans les gros rendez-vous, et c’est souvent là que les grands joueurs se distinguent.

Avec une telle efficacité, pas étonnant que les supporters girondins et tricolores voient en lui un futur cadre pour de longues années. Et si 2024/2025 n'était qu'un amuse-bouche ? Les supporters tricolores espèrent qu'il poursuivra sur sa lancée jusqu'en 2027 voire au-delà.


