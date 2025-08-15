DECRYPTAGE. Juan Ignacio Brex, la solution miracle au poste de centre pour le RCT ?

L’international Juan Ignacio Brex fait partie des recrues phares du RCT pour la saison à venir, il aura la lourde tâche de succéder à Leicester Fainga’anuku.

Titulaire indiscutable avec l’Italie, Juan Ignacio Brex est une pièce maitresse du jeu de la Squadra Azzurra. Associé avec son compère Tommaso Menoncello, la paire de centres italienne rayonne au niveau international, notamment lors des derniers Tournois des 6 Nations. À l’âge de 33 ans et après huit années passées au Benetton Trévise, Juan Ignacio Brex rejoint donc Toulon, pour un nouveau défi dans une équipe majeure du Top 14.

Un choix important dans sa carrière, mais aussi pour le RCT, qui a laissé partir son centre titulaire néo-zélandais, Leicester Fainga’anuku. Le All Black est retourné dans son club formateur des Crusaders après une magnifique saison sur la Rade, dans laquelle il aura formé une paire surprenante, mais parfaitement complémentaire avec Jérémy Sinzelle. Il faut également noter le départ du Wallaby Duncan Paia’aua à Perpignan, ce qui oblige donc Pierre Mignoni et son staff à trouver de nouvelles associations au poste de centre.

Un style de jeu particulier

Si Juan Ignacio Brex est devenu indispensable à l’équipe d’Italie, c’est en partie pour deux raisons : sa vision du jeu et ses qualités défensives. À l’image d’un Gaël Fickou avec le XV de France, c’est le capitaine de défense de sa sélection, avec très peu de plaquages manqués et beaucoup d’anticipation sur les courses des adversaires. Très dur à l’impact, il permet à son équipe d’avancer et de gagner la ligne davantage sur les premiers temps de jeu. C’est souvent lui qui rattrape les errements défensifs de ses coéquipiers, en réalisant des plaquages en poursuite.

Sur le plan offensif, le futur toulonnais a plutôt tendance à créer des brèches pour ses équipiers, jouant beaucoup après contact, grâce à sa dextérité et sa capacité physique à passer les bras derrière les défenseurs. Son association avec Tommaso Menoncello fonctionne parfaitement, car il lui ouvre des portes grâce à sa qualité de passe, qui terminent régulièrement en situations d’essais avec la qualité de duels de son partenaire italien. Juan Ignacio Brex n’est pas le joueur qui franchit le plus ou marque le plus d’essais, mais il se montre décisif par son positionnement et ses passes au pied ou à la main.

Dans une interview donnée pour le média Var-Matin, il confie que son transfert en Italie lui a permis de développer d’autres qualités. Le centre considère être devenu un joueur plus collectif et moins individualiste qu’en Argentine, avec un nouveau rôle.

Un animateur, qui essaye de trouver les espaces pour ses partenaires. » Source : Var-matin

Concernant son style défensif, le natif de Buenos Aires privilégie la « rush » défense. Une tactique défensive qui consiste à monter très rapidement sur le porteur de balle pour lui mettre la pression et l’empêcher de transmettre le ballon. Il n’hésite pas à monter en pointe pour casser l’action adverse, quitte à créer des espaces derrière lui, ce qui implique une montée agressive de la part de ses coéquipiers également.

Cette défense est souvent adoptée par les joueurs argentins qui tentent de mettre le maximum de pression sur leurs adversaires. Il est nécessaire de rappeler que Juan Ignacio Brex est un international italien, mais qu’il a commencé sa carrière rugbystique en Argentine. Il est notamment passé par l’équipe de moins de 20 ans des Pumas et la sélection argentine de rugby à 7. Ses qualités défensives font d’ailleurs penser à d’autres centres argentins comme Jéronimo de la Fuente, Matias Moroni ou Santiago Chocobares.

Lors de la rencontre opposant l’Italie à la Nouvelle-Zélande, une action défensive de Juan Ignacio Brex illustre ses aptitudes et sa vision. Suite à un maul des All Blacks, le demi de mêlée Brad Weber lance une combinaison autour de Rieko Ioane, qui sert rapidement Braydon Ennor. Sauf que le centre italien anticipe le mouvement néo-zélandais et plaque son vis-à-vis au moment où il reçoit la balle, le faisant commettre un en-avant.

Quelle paire de centres pour le RCT ?

Pierre Mignoni et le staff du RCT doivent désormais réfléchir pour aligner la paire de centre la plus complémentaire possible en intégrant leur nouvelle recrue italienne. Même si une saison de Top 14 est longue et loin d’être linéaire entre les pics de formes des joueurs, les blessures ou encore la répartition du temps de jeu.

La saison dernière, la paire de centre toulonnaise principale était composée de Leicester Fainga’anuku et de Jérémy Sinzelle. Étant donné que le Néo-Zélandais ne fait plus partie de l’effectif varois, l’association entre Juan Ignacio Brex et Jérémy Sinzelle est possible. Cette paire rassemblerait deux joueurs très performants sur le plan défensif, mais peut-être moins dangereux en attaque. Avec deux centres qui ne sont pas des gros porteurs de balle, mais possédant un style similaire de créateurs et de passeurs. D’autant plus qu’avec le départ du Fidjien Jiuta Wainiqolo, le RCT perd des joueurs capables de franchir dans leur ligne de trois-quarts.

L’association la plus complémentaire pourrait donc être composée d’un joueur au profil plus gestionnaire, capable d’animer autour de lui, de créer des espaces pour ses coéquipiers, tout en étant un gros défenseur. Des qualités que possèdent Juan Ignacio Brex, Jérémy Sinzelle, Antoine Frisch et évidemment le vétéran et légendaire Ma’a Nonu. Sans oublier un demi d’ouverture comme Paolo Garbisi qui peut être une option en premier centre.

Des joueurs pouvant être associés avec un deuxième centre plus rapide, capable de franchir régulièrement grâce à ses appuis et à son changement de rythme. Setariki Tuicuvu correspond parfaitement à ce profil. Le polyvalent Fidjien s’est montré décisif la saison dernière dans un rôle de « facteur X ». L’ancien briviste est capable de renverser une situation avec des qualités de duel impressionnantes. Il ne faut pas non plus négliger des joueurs comme Mathieu Smaïli ou Rayan Rebbadj, pouvant occuper ce poste de second centre.

Juan Ignacio Brex est donc une très belle recrue, avec une forte expérience internationale, qui devra s’intégrer dans un effectif varois totalement remanié à ce poste de centre. Mais nul doute que son association avec des joueurs comme Setariki Tuicuvu, Jérémy Sinzelle ou d’autres centres toulonnais semble prometteuse. Son apport défensif va consolider le RCT, dans la continuité d’un mercato avec des joueurs très attendus (Zach Mercer, Mathis Ferté, Matéo Garcia…).