Moefana et Matiu in, Lamothe et Buros out : la composition probable de Bordeaux face aux Scarlets

Pour sa deuxième sortie européenne, l'équipe de Yannick Bru reçoit une formation des Scarlets bien malade, l'occasion de faire tourner ?

Alors qu’ils s’apprêtent à défier les Scarlets sur la pelouse de Chaban-Delmas, Bordeaux peut compter sur un effectif quasi complet. Si les absences de longue durée de Marko Gazzotti (cheville) et Valentin Hutteau (genou) sont toujours confirmées, quelques éléments pourraient retrouver les pelouses dès ce week-end.

Pour Joey Carbury et Jean-Luc du Preez, les retours semblent proches. Blessé en septembre, le troisième ligne de l’UBB est proche d’un retour, peut-être sur le banc des remplaçants dès samedi ?

L’occasion de faire souffler certains éléments, comme Cameron Woki, qui a pris part à toutes les rencontres de son équipe cette année.

VIDEO. TOP 14. Le ''sacrifice'' de Cameron Woki pour remporter des titres avec l'UBB Les Scarlets avec une seule victoire de la saison avant de défier le champion d'Europe

Au regard de la dynamique actuelle des Scarlets, il est évident que cette rencontre pourrait permettre à Bordeaux de faire tourner plutôt sereinement (une victoire en sept rencontres). D’ailleurs, Yannick Bru serait très inspiré de composer une équipe en ce sens s’il ne veut pas épuiser ses forces pour les prochaines échéances.

Dans les prochaines semaines, Bordeaux va recevoir Toulon et se déplacer à Clermont en Top 14. Ils recevront aussi le Racing avant de basculer en janvier sur le prochain bloc européen, là aussi composé de rencontres à fort enjeu.

Pour la 3ᵉ journée, ils recevront les vice-champions d’Europe Northampton avant de se déplacer à Bristol, tombeur de cette même équipe des Scarlets par la plus petite des marges lors de la 2ᵉ journée.

Au regard de ce calendrier chargé et malgré les enjeux, les Bordelais devraient faire tourner ce week-end.

Bulls–UBB : le come-back de Moefana… et un XV qui en dit long sur les intentions bordelaises

Moefana reconduit, Buros ménagé, Matiu pour confirmer.

Il était de retour après six mois d'absence : le centre international français de Bordeaux a disputé une heure de jeu face aux Bulls de Pretoria. Pour son retour, le centre s’est montré fidèle à lui-même, s’envoyant en défense et en étant la machine à laver les ballons d’attaque de l’UBB.

Évidemment, ce dernier sera reconduit face aux Scarlets afin d’engranger du temps de jeu et de la confiance, tout comme son compère Mathieu Jalibert. La faute à l’absence de Joey Carbury notamment, le demi d’ouverture portera bien le numéro 10 dans le dos.

Devant, Temo Matiu et Bastien Vergnes-Taillefer devraient profiter de leur excellente partie face aux Sud-Africains pour enchaîner contre les Scarlets. Ils composeront une troisième ligne aux côtés de Tiann Jacobs, qui assurera au poste de troisième ligne, suppléé par Bobby Bissu, probablement sur le banc ce week-end pour sa première avec Bordeaux en Coupe d'Europe.

Pour les changements, Romain Buros devrait céder sa place à l’arrière, et c’est l’excellent Rayasi qui pourrait le remplacer. En manque de solutions à ce poste suite à la blessure de Jon Echegaray, Bordeaux pourrait tenter le pari de le titulariser, lui qui occupe ce poste avec sa sélection. Auteur d’un essai et d’un superbe déboulé dès son entrée en jeu pour l’essai de Boris Palu, c’est peut-être l’occasion pour ce supersub de luxe de montrer l’étendue de son talent.

Enfin, Yannick Bru pourrait titulariser Gaëtan Barlot au talonnage pour permettre à Maxime Lamothe de souffler un peu. Les effectifs étant très fragiles à ce poste, le seul autre talonneur disponible est Christian Everitt (20 ans).

Composition probable de Bordeaux 1 J. Poirot 2 G. Barlot 3 B. Tameifuna 4 B. Palu 5 A. Coleman 6 T. Jacobs 8 T. Matiu 7 B. Vergnes-Taillefer 9 M. Lucu 10 M. Jalibert 11 L. Bielle-Biarrey 12 Y. Moefana 13 P. Uberti 14 D. Penaud 15 S. Rayasi 16 M. Lamothe 17 M. Perchaud 18 C. Sadie 19 J. Gray



20 B. Bissu 21 M. Page-Relo 22 N. Depoortère 23 A. Retière

Cordero à la mêlée, LBB triplé lors de la dernière opposition de l'UBB face aux Scarlets

La dernière fois que Bordeaux affrontait les Gallois, c’était lors de la 3ᵉ journée de Champions Cup de la saison 2021-2022. Et une chose est sûre : ils n’avaient pas fait dans la dentelle ; le score en dit très long, d’ailleurs. En s’imposant 45-10, ils s’assuraient la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Europe.

Cette année-là, ils seront éliminés par le champion La Rochelle lors d’une double confrontation franco-française. Pourtant, contre les Scarlets, les trois-quarts de l’UBB avaient fait l’étal de toute leur classe.

Louis Bielle-Biarrey, auteur d’un triplé, inspira Geoffrey Cros et Nans Ducuing. Cinq essais donc, mais lorsque Mathieu Jalibert céda sa place avant l’heure de jeu, ce sont tous les trois-quarts de Bordeaux qui s’essayèrent au but, avec réussite d’ailleurs.

Santiago Cordero, l’ailier habituel de l’UBB, avait dû dépanner à la mêlée sur cette rencontre, suite aux nombreuses blessures. Il marquera même la dernière transformation de son équipe à cinq minutes du terme. Anecdotique au vu du score, vous en conviendrez…