TRANSFERT. La machine à plaquer des Crusaders séduite par le projet des Newcastle Red Bulls

Newcastle Red Bulls lance son ère Red Bull avec un solide transfert : Tom Christie débarque cet automne pour muscler le pack et amener la culture de la gagne.

Un palmarès qui impose le respect

Les Newcastle Red Bulls frappent fort sur le marché des transferts en s’attachant les services de Tom Christie, triple vainqueur du Super Rugby avec les Crusaders. Le flanker néo-zélandais de 27 ans débarquera cet automne pour un contrat de deux ans.

Christie est un rouage essentiel de la machine Crusaders, participant à trois finales remportées en Super Rugby Pacific en l'espace de quatre ans. Après avoir fait toute sa carrière en Nouvelle-Zélande au sein du même club, il va découvrir un tout nouvel environnement.

Actuellement en pleine forme avec Canterbury, invaincu en NPC, il s’est forgé une réputation de joueur infatigable, capable d’aligner les plaquages comme d’autres enchaînent les râteaux en soirée. Il reste sur un match à 24 plaquages réussis sans aucun raté.

La patte Red Bull

Depuis la prise de contrôle par Red Bull, Newcastle veut tourner une nouvelle page et viser plus haut. Le directeur du rugby Steve Diamond ne tarit pas d’éloges : « Tom a été un élément clé de l’une des meilleures équipes au monde. C’est un recrutement qui montre nos ambitions. »

1m85, 105 kg, capitaine des Baby Blacks, Christie est décrit comme un “glue player”, ce ciment invisible qui tient un vestiaire et une équipe. Sa science du plaquage, son sens du soutien et sa discipline en font un profil rare, apprécié de tous ses entraîneurs.

Des ambitions claires

« Je suis vraiment excité à l’idée de rejoindre Newcastle, un club à l’histoire riche et au public passionné, » confie Christie. Il croit dur comme fer que le projet Red Bull peut aboutir à « quelque chose de spécial » et qu’il peut aider le club à franchir un cap. TRANSFERT. Red Bull donne des ailes à Newcastle : les Falcons recrutent à tour de brasPour Newcastle, ce recrutement n’est pas un coup isolé mais un signal fort : l’ère Red Bull veut marquer le championnat anglais de son empreinte. Christie arrive à maturité sportive, prêt à apporter sa culture de la gagne.